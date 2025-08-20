Undersköterskor till Sättragården
Hagfors Kommun / Undersköterskejobb / Hagfors Visa alla undersköterskejobb i Hagfors
ARBETSPLATS INDIVID- OCH OMSORGSAVDELNINGEN
Eftersom flera av våra kollegor går i pension söker vi nu dig som är undersköterska och en stjärna på bemötande till Sättragården.
Höjdpunkter med jobbet:
- Härlig arbetsplats centralt i Hagfors med fin miljö både inne och ute.
- Levande och kreativt med mycket aktiviteter och firanden.
- Jobba tillsammans med trevliga och kompetenta kollegor.
- Konkurrenskraftig lön och flera förmåner.
Här får man leva fullt ut. Du som väljer att jobba hos oss kommer att få alla möjligheter att bygga relationer över tid och bidra till att andra har det bra!
ARBETSUPPGIFTER OCH KVALIFIKATIONER
Ditt uppdrag är att ge omvårdnad till våra vårdtagare utifrån deras egna behov och förutsättningar. I dina arbetsuppgifter ingår till exempel
- hjälp vid förflyttningar och personlig hygien
- olika serviceinsatser
- medicinska arbetsuppgifter
- dokumentation
- aktiviteter för att främja hälsa och en god social samvaro.
Om Sättragården
Sättragårdens särskilda boende ligger i centrala Hagfors. Boendet har 48 lägenheter fördelat på avdelningarna Mosippan, Blåsippan och Gullvivan. I tre av lägenheterna finns möjlighet till parboende. På Sättragården lägger vi stor vikt vid att ha en trevlig och fräsch miljö med trivsamma kök och dagrum och fina lägenheter med balkong för de boende.
Ditt team
Sättragården leds av 1,5 enhetschef som har kontor i byggnaden. Totalt finns sex arbetsgrupper och 42 medarbetare. Sjuksköterskor finns på plats samtliga vardagar och på kväll, natt och helg finns de bara ett telefonsamtal bort. Samverkan i teamet runt vårdtagaren är en viktig del i ditt jobb. Arbetet ställer krav på kreativitet och att du är flexibel och lösningsinriktad för att alltid hitta personcentrerade lösningar för dem vi är till för. Här arbetar vi över gränserna och hjälps åt med arbetsuppgifterna.
Arbetstider och tjänstgöringsgrad
Vi tillämpar flexibelt schema och arbetstiden kan förläggas dag, kväll och natt. Resurspass kan förekomma.
Tjänsterna avser:
Tre 100% tillsvidare tjänster
Två 85% tillsvidaretjänstPubliceringsdatum2025-08-20Kvalifikationer
För att trivas hos oss vill vi gärna att du
- är social och tycker om människor
- är lösningsinriktad och flexibel
- är en teamspelare
- lockas av ett varierat arbete
- är utvecklingsinriktad.
KRAV
- Du är legitimerad undersköterska.
- Goda kunskaper i svenska språket krävs i både tal och skrift.
- Dokumentationskunskaper samt allmänna datorkunskaper.
LÖN
Lön enligt avtal
FACKLIGA FÖRETRÄDARE
Nås via kommunens växel 0563-185 00.
ÖVRIGT
Ansökan sker genom vår hemsida. http://hagfors.se/https://www.hagfors.se/undersidor/arbete-och-naringsliv/lediga-jobb.html.
Hagfors kommun erbjuder dig stora möjligheter till balans i livet. Du kan göra karriär och samtidigt njuta av ett gôtt liv med livskvalitet. Här finns ett modigt fôlk med framåtanda som uppskattar kombinationen av den lilla stadens potential och närheten till en storslagen natur.
Vårt handlingskraftiga näringsliv stärker kommunen och sätter Hagfors på kartan internationellt. Den lokala flygplatsen gör att det är nära till Stockholm och resten av världen, vilket skapar möjligheter i både jobbet och privatlivet.
Här hjälps vi åt att skapa ett rikt liv och tillsammans möjliggör vi en attraktiv kommun. Läs mer om arbetet i http://www.hagforsstrategin.se.
Vid anställning kan utdrag ur polisens belastningsregister komma att begäras.
VÄLKOMMEN MED DIN ANSÖKAN! Ersättning
Lön enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/94". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Hagfors kommun
(org.nr 212000-1884) Arbetsplats
Individ- och omsorgsavdelningen, Särskilt boende, Sättragården Kontakt
Enhetschef Anna Michelsson 0563-18968,anna.michelsson@hagfors.se Jobbnummer
9466428