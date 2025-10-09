Undersköterskor till resursteam
Under hösten startas ett resursteam för att säkerställa att det finns flexibel och tillgänglig personal vid korttidsfrånvaro inom äldre- och omsorgsförvaltningen. Vi behöver tillsätta några platser till för att bli fulltaliga i vårt nya lagbygge.
Trivs du med många kontakter där den ena dagen inte är den andra lik? Brinner du för att ge våra omsorgstagare en god omvårdnad? Passa på att säkra din plats redan idag!
Som undersköterska i resursteamet erbjuds du en tillsvidareanställning och arbetar som korttids- och långtidsvikarie inom flera olika verksamheter. Du och dina medarbetare delas upp i olika arbetsområden inom inriktningarna hemtjänst, vård- och omsorgsboende, gruppbostad/servicebostad, korttids för barn och unga, personlig assistans och daglig verksamhet. Vår ambition är att du ska bli ett känt ansikte i verksamheten, där personal och brukare är trygga med att du är erfaren och kompetent i din roll som undersköterska.
I din roll som undersköterska stödjer du individen i personlig omvårdnad som kroppsvård, äta, förflytta sig samt kommunicera. Du utför hälso- och sjukvårdsuppgifter på delegation samt observerar och rapportera förändringar i brukarens hälsa till ansvarig sjuksköterska. Du deltar också i vardagssysslor, aktiviteter och annan social samvaro tillsammans med vårdtagarna.
Även om du i första hand arbetar inom ett visst område kan du vid behov också få täcka upp frånvaro i andra arbetsgrupper i hela äldre-och omsorgsförvaltningen.
Du arbetar på ett heltidsmått som omfattar 35 tim/v där arbetstiderna är oregelbundna och omfattar såväl dag, kväll och natt.
För att vara aktuell för en tjänst i resursteamet ska du ha godkänd omvårdnadsutbildning och skyddad yrkestitel för undersköterska alternativt annan utbildning som arbetsgivaren bedömer lämplig, exempelvis barn- och fritidsprogrammet.
Vi ser att du helst har erfarenhet från både äldreomsorg och funktionsstöd samt har goda omvårdnadskunskaper. Du är också van att arbeta med lågaffektivt bemötande och har du kunskap om alternativa kommunikationssätt är det meriterande.
Arbetet ställer höga krav på flexibilitet avseende både arbetstider och arbetsuppgifter. Du måste vara beredd att arbeta både dag/kväll/natt och vara beredd att byta tjänstgöringstur med kort varsel.
Vi söker dig med hög social kompetens och som har ett lugnt bemötande. Du ska vara lyhörd, stresstålig och kunna arbeta både självständigt och i team. Du är en lugn person med stort tålamod och trivs med varierade arbetsuppgifter.
B-körkort och tillgång till bil krävs för att kunna ta dig till enhet där din arbetsdag utgår från.
När du gör din ansökan vill vi ha ett cv där dina tidigare meriter framgår. Det personliga brevet kan du däremot utesluta, istället får du besvara några urvalsfrågor. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och goda referenser.
Provanställning sex månader tillämpas.
Rekryteringsarbetet hanteras löpande. Varmt välkommen med din ansökan!
Mariestad är framtidskommunen med tydlig riktning, vi ska växa! Här finns jobb, grön omställning, god kommunal service och framtidstro. Detta genomsyrar hela vår verksamhet.
Vi står i startgroparna för en mycket spännande resa med planerade storsatsningar inom flera områden. Etableringarna kommer att innebära stora möjligheter för platsen och organisationen att växa och utvecklas.
Vill du vara med och skapa drömlägen tillsammans? Bli en del av vårt lag när vi formar framtidens Mariestad!
