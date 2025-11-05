Undersköterskor till hemtjänsten
Strömstads kommun, Hemtjänst
2025-11-05
, Tanum
, Dals-Ed
, Munkedal
, Bengtsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Strömstads kommun, Hemtjänst i Strömstad
Strömstads kommun är en liten och nära organisation där alla är viktiga och arbetar tillsammans för att leverera bästa möjliga service.
Inom Socialförvaltningen arbetar vi tillsammans för att de vi är till för ska ges möjlighet att leva ett bra liv utifrån sina unika förutsättningar. Varje dag skapar vi mening i vardagen, ger stöd där det behövs och tar ansvar för att skapa trygghet och ett gott liv hela livet.Publiceringsdatum2025-11-05Arbetsuppgifter
Vi behöver bli ännu fler kollegor på hemtjänsten och som undersköterska i hemtjänsten är du en vardagshjälte!
Här får du arbeta självständigt, ta eget ansvar och använda hela din kompetens i en miljö där omtanke och kvalitet går hand i hand. Vi ser att du som undersköterska i vår hemtjänst är en nyckelperson i våra brukares liv. Du ger individuellt anpassad vård och omsorg i deras hem, med respekt för integritet och självbestämmande.
Vi erbjuder en varm och utvecklande arbetsplats där både skratt och samarbete står i fokus. Hos oss får du kollegor som bryr sig, ledare som lyssnar och en chans att växa både i din roll och som person. Nu behöver vi bli fler kollegor, ta chansen!
Du arbetar självständigt samtidigt alltid med stöd av ett engagerat team, och du har möjlighet att verkligen se resultatet av din insats. Dina dagar blir omväxlande och arbetsuppgifterna varierar mellan omvårdnad, hälso- och sjukvårdsuppgifter på delegation, social dokumentation och att aktivt arbeta med genomförandeplaner enligt arbetsmetoden IBIC (Individens behov i centrum).
Tjänsten innebär dag- och kvällspass samt helger. Vi tar även ansvar för helheten vilket innebär att du kan komma att arbeta resurspass på andra enheter.Kvalifikationer
Du har gått vård och omsorgsutbildning och har ett intyg ifrån socialstyrelsen med skyddad yrkestitel som undersköterska.
B-körkort är en förutsättning för att kunna ta dig runt till våra brukare.
Vår arbetsgrupp är en framgångsfaktor där vi ser att det är naturligt för dig att samarbeta med andra för att lösa arbetsuppgifter och nå mål, alltid med vårdtagarna i fokus.
Du har ett öppet och inkluderande bemötande som får omgivningen att känna sig välkommen. Trygghet i din yrkesroll gör att du kan bidra till utveckling, stötta kollegor och kan hantera en föränderlig vardag.
Stor vikt läggs på personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Ersättning
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.
Strömstads kommun
(org.nr 212000-1405) Arbetsplats
Strömstads kommun, Hemtjänst
Kontakt
Enhetschef
Emilie Lundqvist emilie.lundqvist@stromstad.se 0526-19356
9590609