Undersköterskor till hemtjänst
Trygg Hemma MBG AB / Undersköterskejobb / Stockholm
2026-01-15
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Vi söker dig med varm personlighet som är undersköterska, vårdbiträde, eller har erfarenhet av hemtjänst och trivs med att jobba med äldre! Trygg Hemma utför hemtjänst i Tranebergsområdet nära Alviks T-bana och det är positivt om du bor i närheten.
Vi söker personal för både dag och kväll. Antingen heltid eller deltid.
Våra kunder bor inom ett begränsat område och transportsträckorna kan avverkas till fots, alternativt med våra elcyklar. Körkort behövs ej.
God färdighet i svenska språket är en förutsättning.
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: kontoret@trygg-hemma.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "USKor". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Trygg Hemma MBG AB
(org.nr 559278-1669)
Svartviksslingan 57 (visa karta
)
167 38 BROMMA
