Till dig som alltid haft lätt för att prata med vem som helst.
Voxera AB / Kundservicejobb / Kristianstad Visa alla kundservicejobb i Kristianstad
2026-06-11
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Vissa människor har en naturlig förmåga att få vem som helst att vilja lyssna. De skapar förtroende på trettio sekunder och lämnar alltid ett samtal bättre än de inledde det.
Är det dig vi beskriver? Då läs vidare.
Som Mötesbokare hos Voxera AB är du spjutspetsen i vårt säljteam. Du är den första rösten våra kunder hör — och den som avgör om de vill veta mer. Ditt jobb är att väcka intresse, kvalificera kunder och boka möten åt våra säljare.
Enkelt förklarat: du öppnar dörrar. Vi går igenom dem tillsammans.
Din vardag består av:
Ringa ut till företagskunder och presentera Voxeras tjänster
Identifiera rätt beslutsfattare och väcka deras intresse
Boka kvalificerade möten åt säljteamet
Följa upp bokade möten
Registrera kontakter och aktiviteter i vårt system
Vi söker dig som är:
Kommunikativ — du trivs i telefonen och låter det höras
Uthållig — du vet att det gäller att hålla i, inte hålla ut
Positiv — ett nej gör dig inte nedstämd, det gör dig skarpare
Driven — du sätter dina egna mål och överträffar dem
Strukturerad — du jonglerar många kontakter utan att tappa bollen
Har du aldrig jobbat med mötesbokning tidigare? Inga problem. Rätt inställning är allt vi kräver — resten lär vi dig.
Vad vi erbjuder:
Gedigen introduktion och utbildning från dag ett
Daglig coachning och tät uppföljning
Ett tight team som hejar på varandra
Lön du påverkar själv — dina resultat styr din inkomst
En tydlig väg in i en fullständig säljarroll för dig som vill växa
Kanske är det här ditt första jobb. Kanske byter du bransch. Kanske vet du precis vad du kan och vill ha betalt för det.
Oavsett — om du älskar att prata med människor och vill ha ett jobb där varje dag är annorlunda, vill vi höra från dig.
Arbetstider: Måndag–fredag, 08.00–17.00Publiceringsdatum2026-06-11Så ansöker du
Vi tillsätter löpande — vänta inte.
Skicka CV och ett kort personligt brev till info@voxera.se
Märk mailet: "Ansökan Mötesbokare". Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30
E-post: Info@voxera.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Voxera AB
(org.nr 559559-4002), https://www.voxera.se/
Västra Boulevarden 43 (visa karta
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291 31 KRISTIANSTAD Jobbnummer
9960408