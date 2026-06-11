Är du vår nästa stjärna? Vi bygger Kristianstads starkaste säljteam!
Voxera AB / Bankjobb / Kristianstad Visa alla bankjobb i Kristianstad
2026-06-11
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Kanske har du jobbat med försäljning tidigare och vet vad du är värd. Eller så har du aldrig testat men alltid haft känslan av att du skulle vara grym på det. Kanske avslutar du just nu en utbildning och undrar vad nästa steg är.
Oavsett var du befinner dig — om du är driven, uthållig och inte rädd för att lyfta telefonen, vill vi prata med dig.
Vad jobbet går ut på:
Som Företagsrådgivare hos Voxera AB hjälper du svenska företag att hitta rätt lösningar inom IT, telefoni, nätverk, print och hårdvara. Du är kundernas första kontakt — du lyssnar, förstår deras behov och presenterar lösningar som faktiskt gör skillnad i deras vardag.
Din vardag består av:
Kontakta företagskunder via telefon och mail
Boka och genomföra kundmöten
Presentera och sälja Voxeras tjänster
Följa upp kunder och bygga långsiktiga relationer
Registrera aktiviteter i vårt säljsystem
Ingen dag är den andra lik. Det är precis som det ska vara.
Vi söker dig som är:
Målmedveten — du vet vad du vill uppnå och låter ingenting stoppa dig
Uthållig — ett nej är bara ett steg närmare ett ja
Driven — du behöver inte bli pepprad, du bär pepparburken själv
Resultatinriktad — du mäter din dag i det du faktiskt åstadkommer
Kommunikativ — du kan föra dig väl både i tal och skrift
Tidigare säljerfarenhet? Roligt, men inte ett krav. Vi lär dig allt du behöver veta.
Vad vi erbjuder:
Hos Voxera AB får du:
En gedigen introduktion och produktutbildning från dag ett
Daglig coaching och tät uppföljning från din närmaste chef
Kollegor som vill att du lyckas och som har kul ihop — både på och utanför jobbet
En lön du påverkar själv — vi sätter inga tak på vad du kan tjäna
Tydliga karriärvägar för dig som vill växa
Vi är ett ungt, hungrigt bolag med höga ambitioner. När du lyckas, lyckas vi. Det är så enkelt.
Arbetstider: Måndag–fredag, 08.00–17.00Publiceringsdatum2026-06-11Så ansöker du
Stämmer detta in på dig? Tveka inte — vi tillsätter löpande och din plats kan vara tagen imorgon.
Skicka CV och ett kort personligt brev till info@voxera.se
.
Märk mailet: "Ansökan Företagsrådgivare" Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30
E-post: info@voxera.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Voxera AB
(org.nr 559559-4002), https://www.voxera.se/
Västra Boulevarden 43 (visa karta
)
291 31 KRISTIANSTAD Jobbnummer
9960406