Undersköterskor till Barncancercentrum i Lund
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS / Undersköterskejobb / Lund Visa alla undersköterskejobb i Lund
2025-11-17
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS i Lund
, Lomma
, Malmö
, Eslöv
, Höör
eller i hela Sverige
Gör skillnad. Varje dag.
Inom verksamhetsområde (VO) barnmedicin behandlar vi barn och unga upp till 18 års ålder. På Barncancercentrum vårdar vi barn med onkologiska och hematologiska sjukdomar från hela södra Sverige.Publiceringsdatum2025-11-17Arbetsuppgifter
Nu söker vi fyra undersköterskor till Barncancercentrum i Lund. Två av tjänsterna är tillsvidareanställningar och de andra två tjänsterna är föräldravikariat på cirka 1,5 år.
Som undersköterska arbetar du i par med en sjuksköterska och har ett gemensamt ansvar för omvårdnaden av patienten med stort fokus på teamarbete. Undersköterskans arbetsuppgifter innefattar till exempel olika kontroller på barnen såsom puls, temp, syresättning och kapillära blodprov. Även urinmätning och olika provtagningar ingår.
Hos oss får medarbetare möjlighet till fortbildning och avdelningen håller också utbildningar internt. Vi har en etikgrupp, handledning och debriefing om något inträffat.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska och uppfyller Socialstyrelsens krav om skyddad yrkestitel oavsett om du läst enligt tidigare eller nuvarande programstruktur. Goda språkkunskaper i det svenska språket i såväl tal som skrift är ett krav.
Vi ser gärna att du har några års erfarenhet inom yrket. Har du tidigare erfarenhet av barnonkologisk vård är det mycket meriterande. Arbetslivserfarenhet av barnsjukvård, onkologi eller intensivvård ser vi också som meriterande.
Du vill bidra med kunskap, glädje och har ett brinnande intresse för vård av allvarligt sjuka barn. Du trivs med att arbeta i team och som person är du initiativtagande, flexibel och noggrann. Därutöver har du en god samarbetsförmåga och kan arbeta självständigt när så krävs. Stor vikt kommer också att läggas vid personlig lämplighet liksom ett genuint intresse för barnsjukvård samt att du kan arbeta utifrån våra värdegrunder.
Utdrag ur misstanke- och belastningsregister kommer att göras innan eventuell anställning.
I den här rekryteringen arbetar vi med löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Observera att du behöver bifoga intyg/betyg (ej enbart diplom) från din undersköterskeutbildning för att din ansökan ska ses som komplett. Har du fått ditt bevis om skyddad yrkestitel ska även detta bifogas i ansökan.
Du behöver visa upp ett bevis om skyddad yrkestitel från Socialstyrelsen eller ett intyg att du var tillsvidareanställd den 1 juli 2023. Har du inte detta bevis anställs du som omvårdnadsassistent och anställningen är visstid, i väntan på beviset.
På Socialstyrelsens hemsida kan du läsa mer om skyddad yrkestitel för undersköterskor och vilka övergångsregler som gäller https://legitimation.socialstyrelsen.se/skyddad-yrkestitel-for-underskoterska/
Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt i allt vi gör.
Skånes universitetssjukhus (Sus) finns i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. Sus är ett kunskapsnav för hälso- och sjukvård i livets alla skeden på regional, nationell och internationell nivå. Våra 12 000 medarbetare är med och driver utvecklingen inom universitetssjukhusets tre uppdragsområden: vård, forskning och utbildning. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation som utvecklar hälso- och sjukvården tillsammans med patienter och deras närstående. Välkommen!
På https://www.skane.se/ledigajobb
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C289744". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255) Arbetsplats
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS Kontakt
Ingrid Colberger Rudbäck, Enhetschef 046 - 17 80 95, Ingrid.ColbergerRudback@skane.se Jobbnummer
9606821