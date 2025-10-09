Undersköterskor sökes till Vollsjö hemtjänst
Sjöbo kommun, Hemtjänst, Vård och omsorgsförvaltningen / Undersköterskejobb / Sjöbo Visa alla undersköterskejobb i Sjöbo
2025-10-09
, Tomelilla
, Skurup
, Hörby
, Ystad
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sjöbo kommun, Hemtjänst, Vård och omsorgsförvaltningen i Sjöbo
Våra 1300 medarbetare spelar en viktig roll för Sjöbos utveckling och välfärd. Vi strävar kontinuerligt efter att bli en mer attraktiv och jämlik arbetsgivare, och erbjuder våra medarbetare ett brett friskvårdsutbud, rökfri arbetstid och flexibla arbetstider där det är möjligt.
Inom vård- och omsorgsförvaltningen ryms verksamheterna äldreomsorg, verksamhet för personer med funktionsnedsättning samt kommunens måltidsverksamhet.
Vård och omsorgsförvaltningen i Sjöbo kommun arbetar efter visionen om Ett Gott Liv Varje Dag för våra kunder.Publiceringsdatum2025-10-09Arbetsuppgifter
Som undersköterska inom hemtjänsten Vollsjö arbetar du i kundens ordinära boende.
Ditt arbete innebär att ge omsorg och stöd utifrån individuellt anpassade biståndsbeslut. Exempel på arbetsuppgifter kan vara:
* Personlig omvårdnad
* Stöd i hemmiljö, såsom hjälp med måltider och städning
* Social samvaro och aktiviteter
* Medicinhantering och delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter
* Dokumentation i verksamhetssystemet LifeCare
Du arbetar självständigt men är en del av ett team där samarbete och kommunikation är viktiga delar i vardagen. Transport mellan kunder sker med cykel eller bil, beroende på avstånd och behov.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
* Är utbildad undersköterska
* Har körkort B
* Har god cykelvana
* Har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
* Har erfarenhet av arbete inom vård och omsorg
Det är meriterande om du:
* Har erfarenhet av arbete inom hemtjänst
* Har arbetat med verksamhetssystemet LifeCare
* Har erfarenhet av delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter
* Har erfarenhet av att arbeta med personer som har en demenssjukdom
Som person värdesätter vi om du är ansvarstagande, flexibel och har ett genuint intresse för att arbeta med människor. Du har en god samarbetsförmåga och kan även arbeta självständigt. Du är lyhörd, empatisk och har förmåga att skapa trygghet och en meningsfull vardag för våra kunder.
ÖVRIGT
Tjänsten tillsätts under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk för redan tillsvidareanställda medarbetare.
Krav på utdrag ur belastningsregistret När du söker jobb hos oss kommer vi be dig att visa upp belastningsregistret "Kontrollera egna uppgifter". Du begär själv utdraget via polisens hemsida:https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/
Inför rekryterinsgsarbetet har Sjöbo kommun noggrant tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten och ser därför gärna sökande med olika bakgrund och livserfarenhet till tjänsten.
Sjöbo är en expansiv kommun mitt i södra Skåne. Här bor 19 500 invånare som har nära till den omväxlande naturen och många olika boendeformer att välja på. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/114". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Sjöbo kommun
(org.nr 212000-1090) Arbetsplats
Sjöbo kommun, Hemtjänst, Vård och omsorgsförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Anna Fridh 0416-577920 Jobbnummer
9547889