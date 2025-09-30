Undersköterskor sökes extra till vikariepool
2025-09-30
, Upplands Väsby
, Järfälla
, Danderyd
, Upplands-Bro
, Södertälje
Kvinna Stockholm är en verksamhet inom gynekologisk specialistvård och mödravård. Vi jobbar på uppdrag av Region Stockholm.
Vi befinner oss i centrala Sollentuna och i Södertälje.Publiceringsdatum2025-09-30Dina arbetsuppgifter
I rollen som undersköterska är du den första kontaktpunkten för våra patienter. Du kommer att ansvara för att sköta bokningar, avbokningar och ombokningar, samt att registrera patienter inför läkarbesök. Som en del av dina ansvarsområden kommer du också att ansvara för beställningar . Dessutom kommer du att boka tolk åt patienter vid behov, hantera ärenden via 1177 och säkerställa att mottagningen alltid är i toppskick.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är serviceinriktad, har ett professionellt bemötande och alltid sätter patienten i centrum. Du är van att hantera flera uppgifter samtidigt, kan planera effektivt och arbeta strukturerat. Du tar ansvar för ditt arbete och kan arbeta både självständigt och som en del av ett team. Du bidrar till ett välfungerande team och en positiv arbetsmiljö.
Studerar du eller trivs du att arbeta på olika arbetsplatser så passar detta dig.
Kvalifikationer: Erfarenhet som undersköterska är krav.
I rollen som undersköterska ska du
• vara kvalitetsmedveten och ansvarsfull
• ha förmåga att planera och prioritera ditt arbete effektivt samtidigt som du lätt kan anpassa dig till ändrade omständigheter
• vara riskmedveten och arbeta strukturerat med dina arbetsuppgifter
• vara kommunikativ, lyhörd och bra på att arbeta tillsammans med andra.
• Tidigare erfarenhet inom gynekologi är meriterande.
• Undersköterska utbildning är ett krav
• Vana med journalsystemet Take Care är ett krav.
Anställningsform: Timanställning.
Ansökan:
Skicka din ansökan tillcherlos.kabriel@kvinnastockholm.se
Ange i ansökan vilken mottagning du är intresserad av.
Du kan även mejla vid frågor om tjänsten. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-30
E-post: cherlos.kabriel@kvinnastockholm.se
