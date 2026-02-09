Undersköterskor sökes
2026-02-09
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Är du nyfiken på nästa steg i karriären? Vi söker nu engagerade och kompetenta undersköterskor för vår kunds räkning.
Vi söker dig som...
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och söker dig som är trygg i din yrkesroll och har ett genuint intresse för människor. För att vara aktuell för tjänsterna ser vi att du:
Är utbildad undersköterska. Vi söker dig som har genomgått vård- och omsorgsprogrammet eller motsvarande. Har du bevis om skyddad yrkestitel är detta starkt meriterande. Vi välkomnar både dig som är ny i yrket och dig med lång erfarenhet. Specialistutbildning (t.ex. inom demens, psykiatri eller akutsjukvård) är ett plus.
Har god samarbetsförmåga. Du är en lagspelare som trivs med att arbeta nära sjuksköterskor, rehab-personal och kollegor, men du kan också arbeta självständigt och ta egna initiativ i det dagliga arbetet.
Är flexibel och lösningsorienterad. Du kan snabbt anpassa dig till nya miljöer, oavsett om det gäller hemtjänst, äldreboende eller sjukhusmiljö, och ser möjligheter istället för hinder.
Är en god kommunikatör. Du behärskar svenska obehindrat i både tal och skrift, då dokumentation och kommunikation med omsorgstagare och anhöriga är en central del av arbetet.
Har patienten i fokus. Du har ett empatiskt och respektfullt bemötande och brinner för att ge omvårdnad av hög kvalitet med individens behov i centrum.
Exempel på arbetsuppgifter
Personlig omvårdnad: Hjälpa till med personlig hygien, på- och avklädning, måltider och förflyttningar utifrån patientens individuella behov.
Medicinska insatser: Utföra hälso- och sjukvårdsuppgifter på delegering av sjuksköterska, såsom såromläggning, insulinadministration, läkemedelsöverlämnande och provtagning.
Observationer: Vara uppmärksam på förändringar i patientens allmäntillstånd (t.ex. medvetandegrad, hudkostym eller smärta) och rapportera detta vidare till ansvarig sjuksköterska.
Dokumentation: Löpande dokumentation av utförda insatser och händelser i relevanta journalsystem (t.ex. Lifecare, Treserva, TakeCare) enligt lagar och riktlinjer.
Socialt stöd och aktivering: Vara ett socialt stöd i vardagen, skapa trygghet och vid behov delta i eller leda aktiviteter för att främja patientens välmående.

Publiceringsdatum
2026-02-09
Ansökan görs på Medrekmässan Scandic Downtown Camper, Stockholm - 13 mars
Alternativt på info@medrekmassan.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Karriärguiden Group Sweden AB
STOCKHOLM

Arbetsplats
Medrek.se
Medrek.se Jobbnummer
