Undersköterskor semestervikariat
Humana AB / Undersköterskejobb / Österåker
2026-02-23
Drömmer du om ett meningsfullt sommarjobb där du får göra skillnad för andra - varje dag? Då är det här din chans! På Humana Norrgårdshöjden i Åkersberga söker vi nu engagerade och ansvarsfulla sommarvikarier som vill vara med och skapa en bättre vardag för våra äldre. Sök nu och bli en del av vårt härliga team där glädje, ansvar och engagemang står i centrum!
Hos oss på Humana Norrgårdshöjden arbetar vi med ett personcentrerat förhållningssätt - varje äldre persons önskemål och behov är vår prioritet. Som sommarvikarie är du en nyckelperson för att skapa en trygg, glädjefylld och meningsfull vardag för våra seniorer. Tillsammans med kollegor i ett positivt arbetsklimat gör du varje dag skillnad!
Arbetstid: Schema med varierande arbetstider (dag, kväll, helg och natt) under juni-augusti.
Tjänstgöringsgrad: 80-100%.
Lön: Individuell lönesättning enligt kollektivavtal.
Tillträde: enligt överenskommelse.
Vad innebär rollen?
Som omvårdnadspersonal hos oss får du ett varierat och givande jobb. Dina arbetsuppgifter inkluderar:
Planering och utförande av dagliga uppgifter tillsammans med dina kollegor.
Dokumentation och hantering av eventuella avvikelser.
Samarbete med sjuksköterskor och rehabpersonal för att skapa bästa möjliga vård och omsorg.
Är du den vi söker?
Vi letar efter dig som är en lagspelare med stort hjärta och ett ansvarstagande sätt. Du gillar att samarbeta, men kan också ta egna initiativ och arbeta självständigt.
Det är ett plus om du har erfarenhet av personcentrerat arbete, och vi tror att du är bra på att bygga relationer och hålla humöret uppe i alla lägen!
Vi söker dig som:
Är utbildad undersköterska eller vårdbiträde med erfarenhet från omsorgsarbete.
Har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Kan jobba minst 6 veckor under sommaren på schema
Observera att du behöver kunna uppvisa giltig ID-handling och eventuella dokument som styrker rätten att arbeta i Sverige.
Vad får du hos oss?
En chans att göra skillnad. Du skapar trygghet och glädje för våra äldre varje dag.
Utveckling och erfarenhet. Bygg på din kompetens inom vård och omsorg.
Ett meningsfullt sommarjobb. Jobba i ett företag som värdesätter glädje, ansvar och engagemang.
Så här söker du
Vi hanterar ansökningarna löpande, så skicka in din ansökan så snart som möjligt! Tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdagen.
Har du frågor om jobbet eller rekryteringsprocessen? Tveka inte att höra av dig, vi svarar gärna!
Välkommen till Humana, vi ser fram emot din ansökan!
Kontaktuppgifter
Verksamhetschef Annika Gunnestad annika.gunnestad@humana.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-5559555-1856594".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Humana AB
(org.nr 556760-8475), https://jobb.humana.se
112 51
)
112 51 STOCKHOLM Arbetsplats
Humana Kontakt
Annika Gunnestad annika.gunnestad@humana.se Jobbnummer
9758290