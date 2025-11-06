Undersköterskor och specialistundersköterskor till hemtjänsten
2025-11-06
Västerås stad har tagit bort personligt brev från ansökningsprocessen. Det gör vi för att få en bättre och mer rättvis rekryteringsprocess. När du skickar in din ansökan kommer du att få svara på ett antal frågor som blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Nu påbörjar vi en förändringsresa där du får möjlighet att arbeta utifrån din kompetens för att möta verksamhetens behov. Vår ambition är att rätt kompetens ska matchas till rätt kundbehov och vi vill ta vara på din erfarenhet för att tillsammans skapa bästa möjliga stöd för våra kunder! Publiceringsdatum2025-11-06Arbetsuppgifter
Nu tar vi ett helhetsgrepp kring arbetet att säkerhetsställa att rätt kompetens möter varje kunds behov, från enklare stöd till mer komplex omvårdnad. Vår tanke är att dina kundbesök planeras utefter din kompetens och möter verksamhetens behov, och att du ska använda din erfarenhet och specialistkunskap på bästa sätt.
Du stöttar kunderna i deras vardag utefter behov och bidrar till att skapa trygghet och förutsättningar för ett självständigt liv hemma. Du observerar och fångar upp förändringar hos våra kunder i ett tidigt skede som gör att vi tillsammans kan agera förebyggande. Du är fast omsorgskontakt och ansvarar för social dokumentation och upprättandet av genomförandeplaner.
Tjänsterna är på heltid och för dag/kvälls personal är arbetet förlagt dagtid, kvällar och helg. För nattpersonal är största delen av arbetet förlagt till nattetid och helg, med arbetspass på nio timmar.
Vi rekryterar främst till våra enheter Öster, Väster, Centrum/Norr, där du har möjlighet att röra på dig varje dag med cykel som ditt främsta arbetsredskap!
Vi har även ett fåtal tjänster inom Natt- och trygghetslarm samt Landsbygd som kräver B-körkort, god körvana och att du känner dig trygg med att köra i alla väder och årstider.
Din kompetens
Du är utbildad undersköterska eller specialistundersköterska och har erfarenhet av arbete inom vården. Eftersom arbetet innebär många kontaktytor och dokumentation kan du kommunicera väl på svenska, både i tal och skrift. Du har dokumentationsvana och är trygg med att använda digitala verktyg i ditt dagliga arbete. Om du har erfarenhet av att vårda personer med demens eller psykisk ohälsa är det positivt, även om du har använt dig av lågaffektiv bemötande eller motiverande samtal (MI).
Eftersom det här är ett förändringsarbete är det viktigt att du trivs med utveckling och att du har lätt för att anpassa dig efter verksamhetens behov. Du tar ansvar för dina arbetsuppgifter och kan planera ditt arbete på ett självständigt sätt. Du samarbetar med dina kollegor för att tillsammans skapa en hållbar arbetsmiljö och förutsättningar för att ge bästa möjliga vård till våra kunder.
Vi erbjuder
Som undersköterska inom hemtjänsten har du ett stort eget ansvar och genom dina besök får du möjlighet att bygga nära relationer. Du har ett meningsfullt arbete där du bidrar till att kunderna kan leva ett självständigt liv och bo kvar hemma så länge som möjligt.
Det här är en utvecklingsresa där du får chansen att vara med från start, och din erfarenhet gör skillnad. Tillsammans följer vi upp och utvecklar för att skapa de bästa förutsättningarna för både våra kunder och för dig som medarbetare.
Här blir du en del av något större! Med värme och respekt visar vi handlingskraft i det stora och det lilla. Vi lever vår värdegrund i mötet med varandra och de vi är till för. Varje dag, året runt ser vi till att Västerås fungerar. Tillsammans med dina ca 11 500 kollegor runt om i staden får du Sveriges viktigaste jobb.
Läs mer om möjligheter, karriärvägar och om vårt erbjudande här:https://www.vasteras.se/jobbochkarriär
Varmt välkommen med din ansökan!
Övrig information
Innan du kan anställas behöver du visa upp ett godkänt utdrag från polisens belastningsregister.
I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.Alla erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp undanbedes. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-25
