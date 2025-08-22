Undersköterskor Fiskebäcks hemtjänst
Göteborgs kommun / Undersköterskejobb / Göteborg Visa alla undersköterskejobb i Göteborg
2025-08-22
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Göteborgs kommun i Göteborg
, Härryda
, Tjörn
, Alingsås
, Orust
eller i hela Sverige
Vi är en ledande aktör inom hälsa vård och omsorg med höga ambitioner som erbjuder många möjligheter till utveckling. Vi söker dig som tillsammans med 10 000 kollegor vill vara med och göra det möjligt - i både handling och bemötande.
Vi är i en framtidsbransch och därför är det viktigt att visa vad vi står för och vad du kan få uppleva om du blir en del av oss. Det kommer bli en spännande resa mot världens bästa stad för ett långt och värdigt liv. Vi är Göteborg. Välkommen ombord! Publiceringsdatum2025-08-22Arbetsuppgifter
Vill du ha ett meningsfullt jobb där du skapar livskvalitet för andra? Vi söker nu två undersköterskor till hemtjänsten i Fiskebäck.
Inom hemtjänsten arbetar du nära människor och är ett stöd i varje persons vardag. Du utför vård- och omsorgsarbete hos personer i deras egen bostad. Som omvårdnads personal motiverar och stimulerar du de äldre utifrån deras individuella förutsättningar, behov och önskemål. Insatserna beviljas utifrån bistånd och kan variera med allt från personlig omsorg, stöttning runt måltider, stöd i sociala aktiviteter och med vissa hälso- och sjukvårdsuppgifter samt samverkan med anhöriga. Du får ta del av många personers livssituationer vilket kan vara både intressant och utmanande. Som undersköterska i hemtjänsten arbetar du självständigt men också tillsammans med andra i det gemensamma vård- och omsorgsarbetet.
Vår hemtjänst central ligger i västra Göteborg. Lokaltrafik stannar vid hållplatsen Tranered, titta gärna i rese planeraren hur lång resväg du har från din närmaste hållplats. Du måste kunna vara på plats på centralen 07:00 för att arbeta ett morgonpass.
Vi arbetar efter socialtjänstlagen och den nationella värdegrunden med fokus på individens behov i centrum. Arbetet innebär att ge social omsorg och omvårdnad utifrån ett hälsofrämjande förhållningssätt vilket bland annat innebär att ta tillvara individens resurser och se till det friska hos varje omsorgstagare. I arbetsuppgifterna ingår att vara fast omsorgskontakt, planera, genomföra, dokumentera samt följa upp omsorgsarbetet med personen som har behov av stöd och hjälp. Det ingår även att utföra hälso- och sjukvårdande och rehabiliterande insatser på ordination från sjuksköterska, fysioterapeut/sjukgymnast och arbetsterapeut.
All social dokumentation sker digitalt. Du som tidigare inte har använt dig av de system som används inom Göteborgs Stad får utbildning i dessa. Vi söker en person till en tillsvidareanställning och en person för ett vikariat på 6 månader. Kvalifikationer
Krav
• Utbildad undersköterska
• Cykelvana
• Eftersom vi kommunicerar och dokumenterar på svenska behöver du kunna svenska i tal och skrift
Meriterande
• B-körkortDina personliga egenskaper
Som undersköterska i hemtjänsten är du trevlig och hjälpsam mot andra människor även i en stressig situation. Din arbetsplats är omsorgstagarens hem och du visar respekt för alla du träffar på jobbet. Arbete i hemtjänsten består till stor del av självständigt arbete och eget ansvar men du arbetar även gemensamt med dina kollegor.
I din roll är du lugn och trygg i pressade och svåra situationer och kan trots tidspress fatta välgrundade beslut. Du tar ansvar för dina och gruppens arbetsuppgifter. Arbetsuppgifterna varierar utifrån omsorgstagarens behov och därför är det viktigt att du kan ändra hur du jobbar när saker förändras.
ÖVRIGT
Vi är Sveriges största kommunala vård- och omsorgsaktör. Hos oss får du:
• En arbetsgivare som främjar lika rättigheter och möjligheter oavsett bakgrund eller yrkeskompetens
• Trygg anställning
• Meningsfulla arbetsuppgifter
• Karriärmöjligheteroch kompetensutveckling
• Heltidsanställning med möjlighet till deltid
• Goda semestervillkor
• Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden
Läs mer om våra förmåner här: https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/formaner-och-lon
Före erbjudande om anställning ber vi dig uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister tillsammans med giltig identitetshandling. Beställt utdrag ska vara oöppnat. Du ska själv begära ett utdrag från polisens belastningsregister vilket du kan göra via följande länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/
Du ansöker via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR. Har du skyddade personuppgifter? Ring rekryterande chef för att få reda på fler ansökningsalternativ istället för att skicka in en ansökan.
I denna rekrytering ansöker du utan personligt brev. När du söker kommer du få svara på frågor relevanta för tjänsten. Dina svar blir en viktig del av vårt urvalsarbete.
Vi undanber oss erbjudanden om kompetensförmedling, annonsering och rekryteringshjälp. I denna rekryteringsprocess är valet av rekryteringskanaler redan bestämt. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C268212". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355) Arbetsplats
Göteborgs Stad , Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Patrik Thulander patrik.thulander@aldrevardomsorg.goteborg.se 0313663246 Jobbnummer
9470878