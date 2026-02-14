Undersköterska vikariat
Praktikertjänst AB / Undersköterskejobb / Båstad Visa alla undersköterskejobb i Båstad
2026-02-14
, Laholm
, Ängelholm
, Halmstad
, Bräcke
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Praktikertjänst AB i Båstad
, Laholm
, Ängelholm
, Halmstad
, Höganäs
eller i hela Sverige
Undersköterska, vikariat 100 %
Information om arbetsplatsen
Välkommen till Skånes bästa vårdcentral - två år i rad! Vi är en mindre vårdcentral på vackra Bjärehalvön med cirka 5 000 listade patienter.
Hos oss arbetar du i ett engagerat team bestående av tre fasta läkare och övrig personal. Våra lokaler är moderna och trivsamma, och vi värdesätter både samarbete och självständigt arbete. Vi arbetar nära varandra i team men ser också vikten av att varje medarbetare får ta eget ansvar och utvecklas i sin roll.Publiceringsdatum2026-02-14Dina arbetsuppgifter
Som undersköterska hos oss arbetar du både självständigt och i nära samverkan med övriga kollegor. Laboratoriearbete med provtagningar samt andra sedvanliga undersköterskeuppgifter såsom EKG, blodtryck, assistera våra läkare vid bland annat mindre operationer, mindre såromläggningar, suturtagning, audiogram, öronspolning och receptionsarbete.
Vi använder journalsystemet PMO, registrering i Biosis. Andra system vi använder är bl.a. Praktikertjänst app och 1177.
Vikariatet är på heltid (100 %) med arbetstid dagtid, måndag till fredag. En vanlig arbetsdag består laboratoriearbete samt mottagande i receptionen.
Vårt fokus är nöjda patienter och medarbetare samt hög vårdkvalitetKvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska, gärna med vidareutbildning till specialistundersköterska. Erfarenhet av mottagningsarbete och primärvård är meriterande. Du behöver ha goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift. Erfarenhet av journalsystemet PMO är meriterande men inget krav. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är:
- Självständig och trygg i din yrkesroll
- Samarbetsinriktad och bidrar till ett gott arbetsklimat
- Flexibel och lösningsorienterad
- Ansvarstagande och strukturerad
Övrig information
Arbetstiden är heltid, men kan diskuteras vid behov. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, så vänta inte med din ansökan!
Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att mejla oss på ulrika.soderman@ptj.se
, så återkommer vi så snart vi kan.
Om Praktikertjänst
Praktikertjänst startade för över 65 år sedan och är en av Sveriges största vårdgivare. Vi har 750 mottagningar, från Vittangi i norr till Ystad i söder, som drivs av praktiker som tillsammans äger hela Praktikertjänst. Vi är övertygade om att det skapar engagemang, delaktighet, fokus på kvalitet, kontinuitet samt kompetensutveckling - och är en viktig anledning till att vi varje år hamnar i topp vad gäller både nöjda patienter och medarbetare. Hos oss får du en trygg anställning med fina förmåner och goda möjligheter till både personlig och professionell utveckling. Vi vet att våra medarbetares välbefinnande är grunden till nöjda patienter och i det långa loppet, ett mer välmående samhälle. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/144". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Praktikertjänst AB
(org.nr 556077-2419) Arbetsplats
Hälso&Sjukvård, Skåne län, Båstad Bjäre Läkarpraktik Kontakt
Ulrika Söderman 043123230 Jobbnummer
9742968