Senior Finance Accounting and reporting Specialist
Torque Engineering AB / Controllerjobb / Göteborg Visa alla controllerjobb i Göteborg
2026-06-02
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Vi söker en ny kollega till vårt företag. Du kommer att agera som konsult och dina personliga egenskaper kommer att vara lika viktiga som dina färdigheter. För att vara relevant för denna roll ser vi fram emot att träffa någon med en bra attityd och en vilja att hjälpa till.
Följande nyckelkrav måste uppfyllas för att vara relevant för rollen:
Rollbeskrivning:
Stödja affärsstyrning, ekonomi och upphandlingsprocesser i tvärfunktionella team.
Koordinera upphandlingsaktiviteter samtidigt som du säkerställer efterlevnad av organisationens policyer och rutiner.
Hantera leverantörsreskontraprocesser, fakturaspårning och betalningsrelaterade förfrågningar.
Samarbeta med intressenter, leverantörer och ekonomiteam för att lösa operativa och finansiella problem.
Stödja månadsbokslut, periodiseringshantering och finansiell rapportering.
Förbered och underhåll ledningsrapporter, dashboards och nyckeltal (KPI:er).
Bidra till budgetering, prognoser, kostnadsövervakning och avvikelseanalys.
Underhåll leverantörsmasterdata, affärsregister och rapporteringsdatabaser.
Analysera finansiella och operativa data för att stödja välgrundade affärsbeslut.
Säkerställa efterlevnad av interna kontroller, efterlevnadskrav och styrningsstandarder.
Driva processförbättringsinitiativ för att förbättra operativ effektivitet och servicekvalitet.
Tillhandahålla administrativt och operativt stöd inom finans-, controlling- och upphandlingsfunktioner.
Stödja rapportering av ledningsinformationssystem (MIS) och övervakning av affärsprestanda.
Underlätta effektiv kommunikation och samordning mellan interna och externa intressenter.
För att vara relevant för denna roll ska du ha minst 5 års erfarenhet.
Endast kandidater i Sverige kommer att utvärderas.
Arbetsplats: Stockholmsområdet Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-02
E-post: napoleon@ultragroup.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Torque Engineering AB
(org.nr 556941-1597) Jobbnummer
9943682