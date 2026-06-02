Produktassistent till väletablerat företag i Enköping
Shark Bemanning AB / Inköpar- och marknadsjobb / Enköping Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Enköping
2026-06-02
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Om jobbet
Kunden är ett väletablerat svenskt varumärke inom arbetskläder och yrkesprodukter. Nu söker de en produktassistent som blir spindeln i nätet mellan produktcheferna, leverantörsledet och inköps- och säljorganisationen. Du håller ordning på detaljerna som gör att rätt produkt, med rätt certifiering och rätt information, kommer ut i tid. Rollen passar dig som är noggrann, självgående och trivs med många trådar samtidigt.Publiceringsdatum2026-06-02Arbetsuppgifter
Stötta produktcheferna i produktutveckling och sortimentsarbete
Löpande kontakt med merchandisers kring projekt, prover, tester och deadlines
Kontroll av varuprover, labels och förpackningar samt uppdatering av certifieringar (PPE, Oeko-Tex)
Underhålla produktinformation i Centric och bevaka att hemsidan är korrekt och aktuell
Bevaka hållbarhetskrav kring produktinformation och förpackningar tillsammans med produktcheferna och koncernens CSR-ansvariga
Ta fram underlag till inköp, hantera reklamationer och stötta inköp, sälj och återförsäljare med produktinformation och certifikat
Vi söker dig som
Är noggrann och har mycket god dokumentationsförmåga. Du håller ordning på detaljer där det är lätt att något faller mellan stolarna
Har god digital förståelse och lär dig nya system snabbt
Är självgående och ansvarstagande, och tar egna initiativ för att driva dina uppgifter i mål
Är strukturerad och trivs med många kontaktytor och parallella projekt samtidigt
Trivs i en roll där du blir länken mellan flera funktioner och får saker att hända
Det är meriterande om du har erfarenhet av liknande produkter, bransch eller tjänst.
Anställning och villkor
Tillsvidareanställning som inleds med en sex månaders visstidsanställning. Tillträde så snart som möjligt.
Vi intervjuar löpande och rollen kan därför tillsättas innan sista ansökningsdag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7840151-2032503". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Shark Bemanning AB
(org.nr 559270-5247), https://sharkbemanning.teamtailor.com
Kyrkogatan 16 (visa karta
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745 31 ENKÖPING Arbetsplats
Shark Bemanning Jobbnummer
9943684