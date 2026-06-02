Sjuksköterskenheten söker en dietist
Botkyrka kommun, Vård och omsorgsförvaltningen / Dietistjobb / Botkyrka Visa alla dietistjobb i Botkyrka
2026-06-02
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Vill du ha meningsfulla arbetsuppgifter som gör skillnad i människors liv? Välkommen till kommunen som är långt ifrån lagom!
Vård- och omsorgsförvaltningens ansvar är att ge vård, omsorg och stöd till äldre och personer med funktionsnedsättning samt ge stöd till deras anhöriga. Vårt mål är att med medborgarens fokus ge goda förutsättningar till en självständig, stimulerande och trygg livssituation - dygnet runt. Vi är 2 500 medarbetare som i våra olika funktioner ger stöd och omsorg till de medborgare som behöver det.
Tjänsten och arbetsuppgifterna
Sjuksköterskeenheten söker en dietist som vill vara med och utveckla nutritionsarbetet inom äldreomsorgen. I rollen arbetar du främst på en övergripande och strategisk nivå, där du stöttar verksamheten i frågor som rör kost och nutrition.
Du har en central roll i teamet och arbetar i nära samverkan med sjuksköterskor, som i sin tur ansvarar för det dagliga arbetet nära patienterna. Ditt uppdrag handlar i stor utsträckning om att stötta, vägleda och utveckla arbetssätt inom nutritionsområdet. Du sammanställer, analyserar och presenterar underlag samt förmedlar resultat och rekommendationer till både sjuksköterskor och verksamhetens ledning. Du ansvarar också för att hålla i kostombudsmöten samt genomföra nutritionsronder i samverkan med sjuksköterskor på respektive boende. På så sätt bidrar du till att stärka kvaliteten och skapa en gemensam struktur i nutritionsarbetet.
• ansvarar för övergripande bedömningar och ger rekommendationer inom nutritionsområdet
• sammanställer, analyserar och presenterar resultat från exempelvis nattfastemätningar och måltidsobservationer
• stöttar och vägleder sjuksköterskor i nutritionsrelaterade frågor
• leder kostombudsmöten och samverkar med kostombud i verksamheten
• genomför nutritionsronder i samverkan med sjuksköterskor
• bidrar till att utveckla och strukturera verksamhetens arbete med nutrition.
Vi erbjuder dig
Du kommer att tillhöra sjuksköterskeenheten, som består av 51 medarbetare; enhetschef, sjuksköterskor, dietist och administratör.
Du blir en viktig del av sjuksköterskeenheten och arbetar nära en erfaren och stabil arbetsgrupp. Här finns en stark kultur av samarbete där medarbetarna stöttar varandra, delar kunskap och tar gemensamt ansvar för arbetet.
Vi värdesätter ett öppet klimat där det är lätt att ställa frågor, be om hjälp och bidra till en positiv arbetsmiljö. Det finns också ett aktivt arbete kring sammanhållning och att stärka vi känslan i gruppen. Du har också möjlighet att utvecklas i din roll, och vi uppmuntrar till fortbildning utifrån egna initiativ.
Du som söker till oss
Krav: Du är legitimerad dietist och har minst två års erfarenhet inom yrkesområdet.
Övriga krav:
• kunskap om relevant lagstiftning, särskilt HSL och SoL.
• Erfarenhet av att arbeta i verksamhetssystem.
• Du har erfarenhet av att använda svenska i tal och skrift i en yrkesroll.
• giltigt B-körkort.
Meriterande:
• Erfarenhet av arbete inom offentlig sektor.
För att trivas i rollen har du ett samarbetsorienterat arbetssätt och är lyhörd i mötet med andra. I ditt arbete som dietist möter du patienter, anhöriga och olika yrkesgrupper, vilket kräver att du har lätt för att bygga förtroendefulla relationer och skapa en trygg dialog. Ett gott bemötande och respekt för patienten är en självklar utgångspunkt i ditt arbete.
Som person är du trygg och stabil, vilket gör att du kan hantera olika situationer på ett lugnt och professionellt sätt, även när behoven förändras. Du trivs i en roll där du behöver vara flexibel och lösningsorienterad, och där du anpassar dina insatser utifrån patientens behov och verksamhetens förutsättningar.
Du arbetar strukturerat och organiserat, och har förmåga att självständigt planera, prioritera och driva ditt arbete framåt. Det gör att du kan hantera dina ärenden på ett effektivt sätt samtidigt som du säkerställer en god kvalitet i dina bedömningar och uppföljningar. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Botkyrka Kommun
(org.nr 212000-2882), http://botkyrka.se/
Hans Stahles väg 13 (visa karta
)
147 85 TUMBA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Botkyrka kommun, Vård och omsorgsförvaltningen Kontakt
Tina Anslin tina.anslin@botkyrka.se 0708861610 Jobbnummer
9943690