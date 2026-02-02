Undersköterska/vårdbiträde till Gränna hemtjänst
2026-02-02
Jönköpings kommun är en stor arbetsgivare med hundratals olika yrkesroller. Vi växer i takt med att kommunen utvecklas med fler invånare, fler bostäder och större utbud. Vi är alltid på jakt efter ny kompetens - medarbetare med olika bakgrunder och erfarenheter, med den gemensamma drivkraften att vilja skapa en bättre kommun att besöka, leva, verka och bo i.
Vi i Gränna hemtjänst är en sammanhållen grupp med gott samarbete och hög kompetens.
Vi är måna om att alltid sätta kunden i fokus och ge god vård och service, vill du bli en del av vårt gäng?
Ditt nya jobb
Dina arbetsuppgifter kommer bestå av att utföra omvårdnads- och servicearbete i kundens hem. Du kommer att arbeta för att stärka och stödja individens egna förmågor utifrån behov och önskemål. Vidare arbetar vi alltid utifrån medborgarens genomförandeplan och fast omsorgskontakt, samt givna riktlinjer och rutiner. En central del i arbetet är även social dokumentation och kommunikation som ingår i dina arbetsuppgifter. Som medarbetare i hemtjänsten har du en betydelsefull roll där du arbetar med att ge individanpassad vård och omsorg och social stimulans - alltid med individen i fokus. Tillsammans med dina kollegor bidrar du till att skapa en värdefull vardag för våra äldre med en hög servicenivå.
Vi erbjuder dig
Som en del av Gränna hemtjänst kommer du ingå i en arbetsgrupp där du ges möjlighet att vara delaktig, ta ansvar och påverka din egen såväl som verksamhetens utveckling. För dig som har resväg till Gränna på minst 2 mil så kommer du att få lönetillägg upp till 1500kr i månaden. Givetvis får du som anställd inom Jönköpings kommun ta del av andra generella förmåner, du kan läsa mer om dom här:https://www.jonkoping.se/jobba-hos-oss/jonkopings-kommun-som-arbetsgivare-/detta-far-du-nar-du-jobbar-hos-oss
Din kompetens
I första hand söker vi dig som är utbildad undersköterska. Är du vårdbiträde med längre arbetslivserfarenhet från äldreomsorgen kan det komma att ersätta utbildningskravet. Det är meriterande med tidigare arbetslivserfarenhet från äldreomsorgen. Du behärskar svenska i tal, skrift och läsförståelse då det förekommer kontakt med medborgare, anhöriga, dokumentation och inläsning på information som berör arbetet. Social dokumentation är ett viktigt arbetsredskap som är digitaliserat därför ser vi gärna att du har god datavana.
Tjänsten ställer krav på att du har B-körkort och kan cykla.
Som person ser vi att du är empatisk och omtänksam, du ser alla människors lika värde. Du brinner för att ge god service. Vidare presenterar du lösningar som uppmärksammar uppkomna situationer till dina kollegor och andra professioner. Att ha ett professionellt bemötande ser du som en självklarhet. Du är trygg i att arbeta självständigt och känner dig bekväm med att prioritera och fatta beslut - i nära samarbete med kollegor. Viktigt att du arbetar bra med andra genom lyhördhet, kommunikation och ett konstruktivt förhållningssätt.
I rekryteringen kommer vi att lägga stor vikt vid din personliga lämplighet!
Välkommen till oss
Gränna hemtjänst är en av kommunens hemtjänstgrupper och grunden i vår verksamhet är ett värdigt och professionellt bemötande som präglas av respekt, förtroende och omtanke. Gränna hemtjänst består idag av 32 medarbetare som ansvarar för personlig omvårdnad och service i kundens hem. Lokalen är belägen på Gränna äldreboende och är bra geografiskt placerad i förhållande till hemtjänstområdet, vi ansvarar även för patrullinsatser i området. Vi förflyttar oss mellan medborgarnas hem med hjälp av bil eller cykel.
Det goda mötet - det är vad Jönköpings Kommun hemtjänst handlar om.
Bra att veta
Rekryteringen avser 3 tillsvidaretjänster där arbetstiden är förlagt till dag/kväll, vardag och varannan helg. Jönköpings kommun stävar efter heltid som norm och erbjuder alltid 100% sysselsättningsgrad. Vi arbetar med samplanering, vilket innebär att arbete hos flera medborgare kan bli aktuellt. Erbjudande om anställning på annan verksamhet kan bli aktuellt.
Löpande urval och intervjuer kommer tillämpas i rekryteringen, vilket innebär att tjänsterna kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen.
Välkommen med din ansökan redan idag!
Vill du veta med?
Lovisa Aldensjö Lago, enhetschef
Telefonnummer: 036-10 38 22
Ann Berg, enhetschef
Telefonnummer: 036-10 62 89
Fackliga representanter: https://www.jonkoping.se/fackligasoc
Tillsammans gör vi Jönköpings kommun bättre. Välkommen att söka tjänsten hos oss på Gränna hemtjänst! https://www.jonkoping.se/
Jönköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligt men bestämt alla samtal om annonserings- och rekryteringshjälp.
