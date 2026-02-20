Undersköterska/Vårdbiträde till Älvgården
2026-02-20
Undersköterska/Vårdbiträde till Älvgården Publiceringsdatum2026-02-20Beskrivning av verksamheten
Avdelningen för vård- och omsorg bedriver vård och omsorgs boenden för äldre personer med omfattande omvårdnadsbehov enligt socialtjänstlagen (SoL). Vi erbjuder tryggt, individanpassat och värdigt boende med tillgång till omvårdnad och tillsyn dygnet runt.
Arbetet utgår från den enskildes behov, önskemål och självbestämmande. Genom ett personcentrerat arbetssätt säkerställs att varje boende får en individuell genomförandeplan. Verksamheten arbetar systematiskt med kvalitet, dokumentation och uppföljning i enlighet med gällande lagstiftning och föreskrifter.
Avdelningen består av fem enheter: Enen, Forsgläntan, Älvgården, Demens och Korttids.
Älvgården är ett särskilt boende för äldre beläget på Gällivare lasarett med närhet till natursköna omgivningar och hembygdsområdet. Älvgården plan 7 avdelning Sjöfallet har 15 boendeplatser. Avdelning Ritsem har 19 boendeplatser. Dina arbetsuppgifter
Som undersköterska/vårdbiträde har du rollen som kontaktperson och ansvarar över att brukaren får en god livskvalitet genom att tillgodose individuella behov utifrån de genomförandeplaner som upprättas och verksamhetens riktlinjer och målsättning. Du är ett stöd i vardagen för brukaren och hjälper till med det personen behöver hjälp med såsom medicin, hygien, på/avklädning och social gemenskap. I uppdraget som undersköterska eller vårdbiträde ingår även en del administrativa arbetsuppgifter så som dokumentation. Kvalifikationer
Treårigt omvårdnadsprogram, undersköterskeutbildning, annan utbildning som bedöms likvärdig eller arbetserfarenhet inom området. Vi söker dig som är ansvarstagande och har lätt för att samarbeta, du har kunskap inom området, är positiv och har stort intresse och engagemang som du har lätt för att omsätta i praktiska handlingar på enheten.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Inom ramen för den nationella minoritetsspråkslagen är Gällivare kommun förvaltningskommun för samiska, meänkieli och finska. Kunskaper i något av dessa språk är meriterande vid ansökan om anställning i Gällivare kommun. Anställningstyp/arbetstider
Sysselsättningsgrad 100%, dag/kväll/helg.
Tillsvidareanställning. Provanställning kan tillämpas. Ersättning
Vi tillämpar individuell lönesättning, ange gärna löneanspråk i ansökan.
Tillträde / Ansökan
Till din ansökan vill vi ha med ett CV. Vid anmodan lämnas originalhandlingar.
Intervjuer kan komma att ske löpande.
Tillträde enligt överenskommelse.
Sista dag att ansöka är 2026-03-22
Upplysningar
Enhetschef, Kristina Barrelöv
Telnr: 0970-818901
Mejl: kristina.Barrelov@gallivare.se
Fackliga företrädare
Kommunal, tel: 010-4429919, Gallivare.norrbotten@kommunal.se Övrig information
Gällivare kommun erbjuder dig:
• Friskvårdförmån i form av styrketräning/gruppträning/Dundret
• Friskvårdstimme
• Ta del av arbetsplatsens Trivselpeng
• Medlemskap i GKFF
• Möjlighet till semesterväxling
Ersättning
individuell lönesättnig Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gällivare kommun
(org.nr 212000-2726) Arbetsplats
Gällivare Kommun Kontakt
Enhetschef
Kristina Barrelöv kristina.barrelov@gallivare.se 0970-818901 Jobbnummer
9753949