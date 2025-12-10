Undersköterska, Vårdbiträde och Biträde till Sandlyckan VÅBO
2025-12-10
Vill du vara en del av något större? Är du redo att göra skillnad i människors liv? Då är det dags att ta steget och bli en del av vårt fantastiska team av omsorgspersonal i vår kommun! Vi söker nu nya kollegor till Sandlyckan vård- och omsorgsboende i Kungsbacka.
Kan detta vara något för dig? Ansök idag!
Rollen som Undersköterska, Vårdbiträde och Biträde hos oss
I rollen är du ansvarig för att tillhandahålla omvårdnad och social omsorg för våra vårdtagare. Genom att erbjuda ett lyhört och professionellt bemötande, samt genom att planera och genomföra dagliga aktiviteter, bidrar du till att skapa en trygg och trivsam tillvaro för omsorgstagarna.
I Kungsbacka strävar vi efter att människor ska få möjlighet att leva sina liv fullt ut. Du kommer jobba i ett härligt team där vi är ansvarstagande och måna om både boende och varandra. För oss på vårt vård- och omsorgs boende innebär detta att vi med stor lyhördhet och engagemang ger varje omsorgstagare den vård och omsorg som de behöver, baserat på individuella behov och enligt beviljade beslut. Vi sätter våra omsorgstagare i fokus samtidigt som vi arbetar tillsammans med närhet till varandra.
Du kommer jobba efter ett schema som är förlagd till dag, kväll och varannan helg. På vårt boende har vi både somatik- och demensavdelningar.Publiceringsdatum2025-12-10Profil
Du är en person som tycker om att arbeta med människor. Du bidrar till upplevelsen av trygghet genom ett pålitligt och professionellt bemötande. Är trygg med att hantera tekniska lösningar i det dagliga arbetet och har förmåga att skapa delaktighet i vardagen för de vi är till för. Som person trivs du med att arbeta självständigt och kan anpassa dig till ändrade omständigheter samt ser möjligheterna i vardagen. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som:
- fyllt 18 år
- uttrycker dig väl på svenska i både tal och skrift
Läs gärna mer om osshttps://kungsbacka.se/omsorg-och-hjalp/vard--och-omsorgsboende/sandlyckan-vard--och-omsorgsboendehttps://kungsbacka.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/forvaltningar-och-namnder/forvaltningar/forvaltningen-for-vard--omsorg
Vårt erbjudande och övrig information
Vi erbjuder en tillsvidareanställning på heltid med tillsättning enligt överenskommelse.
Tjänsten är på heltid eller enligt överenskommelse. Inom Förvaltningen för Vård & omsorg anställds samtliga medarbetare inom hemtjänst och vård- och omsorgsboende på 100% sysselsättningsgrad men medarbetare har möjlighet att gå ner till önskad sysselsättningsgrad utifrån verksamhetens behov.
Före erbjudande om anställning ska ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas. Den typ av registerutdrag som ska begäras är Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret. https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/
Bakgrundskontroller kan komma att genomföras innan anställning.
Från och med 1 juli 2023 är undersköterska en skyddad yrkestitel.
Vid anställning som undersköterska behöver du därför uppvisa ett bevis från Socialstyrelsen för att få använda titeln undersköterska. Ansök gärna redan nu om du inte redan har.https://legitimation.socialstyrelsen.se/skyddad-yrkestitel-for-underskoterska/utbildad-i-sverige/
Söker du jobb som timvikarie? Sök här: https://kungsbacka.se/foretagande-och-jobb/jobb/lediga-jobb-i-kommunen/visning-av-tjanst?jobId=871627&category=Timvikariat+&+Sommarjobb&sort=null&u=https://kungsbacka.se/foretagande-och-jobb/jobb/lediga-jobb-i-kommunen
Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss är du välkommen att kontakta oss eller läs mer på vår hemsida här: https://kungsbacka.se/foretagande-och-jobb/jobb/att-jobba-hos-oss?mark=jobba+hos+oss
Intresserad?
Kul! Varmt välkommen med din ansökan senast 10 januari. Urval och intervjuer sker löpande vi kommer att ha semester under jul och nyår så återkoppling kan ske efter den 10 januari.
I din ansökan ska du endast bifoga ditt CV och tillsammans med det kommer du besvara ett antal frågor som blir en del i vår urvalsbedömning.
Inför rekryteringsarbetet har Kungsbacka kommun noggrant tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter eller liknande. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/842". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kungsbacka kommun
(org.nr 212000-1256) Kontakt
Hanna Plado Sir, enhetschef (Ledig v52, 5-7/1) 0300-834568 Jobbnummer
9637833