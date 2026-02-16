Undersköterska/Vårdbiträde Lima Hemtjänst
2026-02-16
Malung-Sälens kommun har ca 10 000 invånare och ligger i natursköna Dalarna, hit kan du flyga till och från vår internationella flygplats i Sälen. Här finns Sälenfjällen som gör oss till norra Europas största vinterturismdestination. Malung- Sälens fantastiska natur, stora evenemang och upplevelser gör att vi bland annat kan erbjuda dig livskvalitet, möjligheter till ett aktivt friluftsliv och en trygg miljö för barn att växa upp i.
Malung-Sälens medarbetare är nyckeln till framgång, därför vill vi skapa de bästa förutsättningarna för ett hållbart arbetsliv, för att du ska trivas, må bra och känna arbetsglädje. Som anställd hos oss erbjuder vi en rad förmåner bland annat:
* Friskvårdsbidrag eller friskvårdtimme där verksamheten tillåter
* Tillsvidareanställd och månadsavlönad personal erbjuds säsongskort till Sälenfjällens anläggningar till förmånligt pris
* Flexibla arbetstider när det är möjligt
Välkommen till en arbetsplats där respekt, omtanke och trygghet är grunden för allt vi gör!Publiceringsdatum2026-02-16Arbetsuppgifter
Inom kommunens Socialförvaltning är huvuduppdrag att arbeta med människor i behov av stöd, hjälp och omvårdnad för att hantera sin vardag. Vi är i behov av ambitiösa och engagerade medarbetare. Tjänsterna vi söker personal till är vårdbiträde/undersköterska till hemtjänst Lima, Rörbäcksnäs.
Alla arbetsroller innebär varierande arbetstider, med tider förlagda dag, kväll och helg.
Dina arbetsuppgifter består bland annat av att:
* ge omsorg, hjälp och stöd till brukarna och upprätthålla goda levnadsvillkor utifrån individuella behov.
* skapa en meningsfull vardag för den enskilde i samverkan med omgivningen och arbeta lösningsfokuserat för att tillmötesgå den enskilde utan att inskränka på dennes rätt till självbestämmande, integritet och inflytande.
* ge de boende trygghet i sitt eget hem.
* följa våra rutiner och riktlinjer
Intervjuer kommer att ske fortlöpande.Kvalifikationer
Vi ser gärna att du är utbildad undersköterska, men det är inget krav. Har du inte arbetat inom dessa områden tidigare, men brinner för att göra skillnad i äldres vardag? Tveka inte att söka ändå, vi värdesätter personlig lämplighet och ditt engagemang och erbjuder både introduktion och stöd för att du ska känna dig trygg och växa i din roll. Som person är du engagerad, intresserad av andra människor och ödmjuk. Du behöver kunna behärska svenska i tal och skrift och ha förmåga att kommunicera och arbeta efter människors olika behov och förutsättningar. I rekryteringen kommer vi även väga in din förmåga att vara flexibel, ansvarstagande och din förmåga att samarbeta med andra.
B-körkort krävs.
ÖVRIGT
Om du har tidigare erfarenhet från arbete inom vår organisation kan interna referenser komma att tas.
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-22
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C306483". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malung-Sälens kommun
(org.nr 212000-2148), https://www.youtube.com/watch?v=lqD_yyd2CIU Arbetsplats
Socialförvaltningen, Malung-Sälens kommun Kontakt
Enhetschef hemtjänsten Lima
Enhetschef hemtjänsten Lima
Erika Lind Hurtig erika.lindhurtig@malung-salen.se 0280-18541
9744639