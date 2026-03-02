Undersköterska/Vårdbiträde
2026-03-02
Malung-Sälens kommun har ca 10 000 invånare och ligger i natursköna Dalarna, hit kan du flyga till och från vår internationella flygplats i Sälen. Här finns Sälenfjällen som gör oss till norra Europas största vinterturismdestination. Malung- Sälens fantastiska natur, stora evenemang och upplevelser gör att vi bland annat kan erbjuda dig livskvalitet, möjligheter till ett aktivt friluftsliv och en trygg miljö för barn att växa upp i.
Malung-Sälens medarbetare är nyckeln till framgång, därför vill vi skapa de bästa förutsättningarna för ett hållbart arbetsliv, för att du ska trivas, må bra och känna arbetsglädje. Som anställd hos oss erbjuder vi en rad förmåner bland annat:
* Friskvårdsbidrag eller friskvårdtimme där verksamheten tillåter
* Tillsvidareanställd och månadsavlönad personal erbjuds säsongskort till Sälenfjällens anläggningar till förmånligt pris
* Flexibla arbetstider när det är möjligt
Välkommen till en arbetsplats där respekt, omtanke och trygghet är grunden för allt vi gör!Publiceringsdatum2026-03-02Arbetsuppgifter
Inom kommunens socialförvaltning är huvuduppdraget att arbeta med människor i behov av stöd, hjälp och omvårdnad för att hantera sin vardag. Vi är i behov av två ambitiösa och engagerade medarbetare som kan vikariera hos oss under sex månader.
Nu söker vi vikarier till hemtjänsten i Malung Idbäck & Yttermalung.
Arbetet hos oss innebär varierande arbetstider, med tider förlagda dag, kväll och helg.
Dina arbetsuppgifter består bland annat av att:
* ge omsorg, hjälp och stöd till brukarna och upprätthålla goda levnadsvillkor utifrån individuella behov.
* skapa en meningsfull vardag för den enskilde i samverkan med omgivningen och arbeta lösningsfokuserat för att tillmötesgå den enskilde utan att inskränka på dennes rätt till självbestämmande, integritet och inflytande.
* ge de boende trygghet i sitt eget hem.
* följa våra rutiner och riktlinjer
B- körkort för manuell växellåda är ett krav.
Du jobbar dag eller kväll samt varannan helg. Vi har ett fast grundschema.
Som undersköterska hos oss arbetar du med att ge stöd och omsorg till brukarna i deras vardag. Ditt arbete är en viktig del i att skapa trygghet, självständighet och livskvalitet för de människor vi finns till för.
Vi rekryterar löpande så tveka inte med din ansökan redan idag.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska eller har erfarenhet av vård och omsorg. Vi välkomnar även vårdbiträden som är intresserade av att bidra med omsorg och trygghet för våra brukare.
Egenskaper vi värderar högt:
* Ett gott bemötande och respektfull attityd.
* Förmåga att arbeta självständigt och i team.
* Lösningsfokuserat arbetssätt och vilja att bidra till andras välmående.
* Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
* B-körkort är ett krav.
ÖVRIGT
För att se alla våra pågående rekryteringar, se www.malung-salen.se/ledigajobb.
Om du har tidigare erfarenhet från arbete inom vår organisation kan interna referenser komma att tas.
Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C309752". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malung-Sälens kommun
(org.nr 212000-2148), https://www.youtube.com/watch?si=tjtFJyx27TaFndW1&v=lqD_yyd2CIU&feature=youtu.be Arbetsplats
Socialförvaltningen, Malung-Sälens kommun Kontakt
Enhetschef Hemtjänsten södra
Angelica Ehn angelica.ehn@malung-salen.se 0280-18298 Jobbnummer
9772737