Undersköterska till Vilhelmsrogården
2025-10-28
Jönköpings kommun är en stor arbetsgivare med hundratals olika yrkesroller. Vi växer i takt med att kommunen utvecklas med fler invånare, fler bostäder och större utbud. Vi är alltid på jakt efter ny kompetens - medarbetare med olika bakgrunder och erfarenheter, med den gemensamma drivkraften att vilja skapa en bättre kommun att besöka, leva, verka och bo i.
Vilhelmsrogårdens äldreboende söker engagerade kollegor som vill bidra med sin kompetens i en verksamhet där omtanke och respekt står i centrum.
Hos oss får du ett meningsfullt arbete där du får vara med och skapa trygghet, glädje och livskvalitet för våra hyresgäster.
Ditt nya jobb
Som undersköterska hos oss arbetar du nära våra boende och bidrar aktivt till deras välmående och trygghet. Arbetet är stimulerande och omväxlande och du träffar många människor med olika bakgrund och behov, vilket gör varje dag unik.
Du är exempelvis behjälplig vid måltider, personlig hygien samt vardagliga sysslor som städning och tvätt. I dina arbetsuppgifter ingår även läkemedelshantering enligt delegation och social dokumentation i våra verksamhetssystem. En annan viktig del av din roll är kontaktmannaskap. För vissa hyresgäster har du ett särskilt ansvar för att upprätta och följa upp genomförandeplaner, säkerställa välbefinnande och hålla kontakt med anhöriga.
Du samarbetar nära med kollegor, samordnare och enhetschefer, samt har regelbunden kontakt med sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut.
Din kompetens
Vi söker dig som är utbildad undersköterska eller har annan likvärdig utbildning som arbetsgivaren bedömer är relevant för tjänsten. Har du erfarenhet inom vård- och omsorgsyrket som vårdbiträde kan detta ersätta utbildningskravet. Det är meriterande om du har tidigare yrkeserfarenhet inom vård och omsorg.
Du behärskar svenska språket väl i tal, skrift och läsförståelse, då arbetet innebär daglig kontakt med hyresgäster, kollegor samt dokumentation och informationsinhämtning. Du har god datorkunskap och känner dig trygg i att använda digitala verktyg i det dagliga arbetet.
Vi tror att du trivs i en händelserik vardag och har förmågan att behålla lugnet även vid oförutsedda eller akuta situationer. Du är flexibel och har lätt för att självständigt planera och utföra ditt arbete med god kvalitet. Du värdesätter, precis som vi, ett gott samarbete kollegor emellan och agerar med både individens och verksamhetens bästa i fokus. Arbetet ställer krav på fysisk rörlighet då situationer uppstår som inte kan förutsägas och måste lösas på ett för situationen anpassat sätt.
I rekryteringen lägger vi stor vikt vid din personliga lämplighet för tjänsten.
Vi erbjuder dig
Vi erbjuder dig en trygg och meningsfull anställning med en stor dos variation i arbetsuppgifterna. Givetvis får du som anställd inom Jönköpings kommun ta del av en rad generella förmåner så som friskvårdbidrag och betald semester från första anställningsåret, läs mer https://www.jonkoping.se/jobba-hos-oss/jonkopings-kommun-som-arbetsgivare-/detta-far-du-nar-du-jobbar-hos-oss
Välkommen till oss
Vilhelmsrogårdens Äldreboende ligger på Strandängen, cirka fem kilometer norr om Jönköpings centrum och består av nio enheter om totalt 90 lägenheter. Här får du ett flexibelt och varierande arbete där din insats gör skillnad för medborgarnas liv. Vilhelmsrogårdens äldreboende är bemannat dygnet runt och du kommer tillhöra ett team som består av ca 100 undersköterskor och vårdbiträden samt fyra enhetschefer. Vi arbetar utifrån medborgarnas behov med ett hälsofrämjande förhållningssätt. Vårt fokus är att medborgarna som bor på Vilhelmsrogården ska känna trygghet och få ett bra bemötande.
Bra att veta
Rekryteringen avser två tillsvidaretjänster, heltid, med tillträde enligt överenskommelse och gäller både dag/kväll samt nattjänster. Arbetstiderna är förlagda till dag, kväll och helg och du arbetar varannan helg. Jönköping arbetar med heltid som norm och erbjuder alltid 100 % tjänstgöring. Resurspass förekommer, vilket innebär att hela eller delar av ditt arbetspass vid behov kan komma att förläggas till annan enhet inom vår verksamhet.
I din ansökan vill vi att det finns personligt brev, ett CV samt bifogat examensbevis och tjänstgöringsbetyg/intyg. All din utbildning ska styrkas med bifogade dokument. Även all tjänstgöring ska kunna styrkas och det behöver framgå i vilken omfattning du arbetat, vilken anställningsform som varit aktuellt och vilken befattning du haft.
Innan anställning är aktuell görs en registerkontroll där du ska uppvisa ett utdrag från belastningsregistret. I denna rekrytering gäller utdraget som heter "Kontrollera egna uppgifter i belastningsregistret".
Vill du veta mer?
Rekryterande chefer, se informationsrutan. Fackliga representanter: https://www.jonkoping.se/fackligasoc
Tillsammans gör vi Jönköpings kommun bättre - för alla. Kom och jobba med oss. Välkommen att söka tjänsten!
Jönköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-18
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/1288". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jönköpings kommun
(org.nr 212000-0530) Arbetsplats
Socialförvaltningen Kontakt
Malin Berglund-Svensson 036-105643 Jobbnummer
9578546