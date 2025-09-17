Undersköterska till Vårdcentralen Måsen i Lund
Gör skillnad. Varje dag.
Vårdcentralen Måsen ligger i västra Lund och är en hälsovalsenhet med drygt 10 000 listade patienter. Det finns en bred kompetens på vårdcentralen och vi strävar kontinuerligt efter utveckling av verksamheten. Vi har ett komplett utbud bestående av läkarmottagning, distriktssköterskemottagning samt specialistmottagningar inom bland annat diabetes, astma/KOL, livsstil, barnavårdscentral (BVC), psykisk hälsa samt en rehabiliteringsavdelning. Vi har ett gott samarbetsklimat med ett stort inslag av teamarbete och god kontinuitet i alla personalkategorier.
Primärvården ska finnas där för alla genom hela livet och vi vill vara det självklara nära vårdvalet för boende på Väster i Lund. Sedan hösten 2023 arbetar vi teambaserat. Vi tror att kontinuitet till tvärprofessionella team ska vara basen och varje patient ska ha sitt eget fasta vårdteam. Detta tror vi leder till större trygghet och ökad möjlighet till påverkan av sin egen vård. Genom att arbeta i team skapar vi en ännu bättre arbetsmiljö som fungerar långsiktigt och bidrar till välmående medarbetare.
Publiceringsdatum2025-09-17Arbetsuppgifter
I rollen som undersköterska kommer du att vara en del av gruppen undersköterskor och sköterskor där du bland annat kommer att arbeta med provtagning på vårt laboratorium, kontrollera EKG, assistera läkare under olika undersökningar och mindre operationer samt vara en del av vår dagliga triagemottagning. Du kommer även att ha egna mottagningsbesök där du tar blodtryck, tar bort stygn, utför bladderscan med mera. Det ingår även andra sedvanliga undersköterskeuppgifter och administrativa uppdrag för att vara en del av vårdcentralens dagliga arbete.
Så är du en person som trivs med det patientnära arbetet så är du välkommen att söka dig till oss! Kvalifikationer
Gällande de formella kraven söker vi dig som är utbildad undersköterska och uppfyller Socialstyrelsens krav om skyddad yrkestitel oavsett om du läst enligt tidigare eller nuvarande programstruktur, gärna med inriktning sjukvård/akutsjukvård. Goda språkkunskaper i det svenska språket i såväl tal som skrift är ett krav. Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet av arbete som undersköterska på vårdcentral eller annan mottagningsverksamhet och har erfarenhet av att arbeta i digitala miljöer.
Du som person har ett genuint positivt förhållningssätt, visar och värderar engagemang på arbetsplatsen samt arbetar lösningsfokuserat. Därtill har du en god samarbetsförmåga och trivs med att arbeta i team över yrkesgränser, samtidigt som du har förmåga att arbeta självständigt och är trygg i din yrkesroll. En hög social kompetens och ett gott bemötande mot såväl patienter som kollegor ser vi som en självklarhet hos dig som söker. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
I denna rekrytering använder vi oss av löpande urval. Välkommen med din ansökan redan idag!
ÖVRIGT
Observera att du behöver bifoga intyg/betyg (ej enbart diplom) från din undersköterskeutbildning för att din ansökan ska ses som komplett.
Har du fått ditt bevis om skyddad yrkestitel ska även detta bifogas i ansökan.
Du behöver visa upp ett bevis om skyddad yrkestitel från Socialstyrelsen eller ett intyg att du var tillsvidareanställd den 1 juli 2023. Har du inte detta bevis anställs du som omvårdnadsassistent och anställningen är visstid, i väntan på beviset. På Socialstyrelsens hemsida kan du läsa mer om skyddad yrkestitel för undersköterskor och vilka övergångsregler som gäller https://legitimation.socialstyrelsen.se/skyddad-yrkestitel-for-underskoterska/
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Primärvården Skånes syfte är att skapa god hälsa och bästa möjliga patientupplevelse för alla i Skåne. För hela människan. Genom hela livet. Vi erbjuder hälso- och sjukvård till alla som bor i eller besöker Skåne. Vi ansvarar för de offentligt drivna vårdcentralerna, barnmorskemottagningarna, barnavårdscentralerna samt kvälls- och helgmottagningarna i hela Skåne. I primärvården finns även dietistverksamhet, palliativ vård och avancerad sjukvård i hemmet (ASIH), familjecentraler, barnhälsovårdspsykologer, Palliativt utvecklingscentrum och Centrum för primärvårdsforskning (CPF). Vi är cirka 4 300 medarbetare i förvaltningen. Välkommen!
