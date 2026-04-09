Undersköterska till Vardaga Silverpark
2026-04-09
Nu söker vi på Silverpark i Täby en undersköterska med erfarenhet inom demensvård, Vi erbjuder utbildning och flera förmåner. Sök tjänsten senast 26-04-30
Tjänsten är en fast anställning på 75% med 6 månaders provanställning.
Arbetstiden är fördelad på dag/kvällspass med tjänstgöring 2 helger utav 5
Din erfarenhet och kunskap Vi ser gärna att du är utbildad undersköterska och har arbetat några år inom äldreomsorgen
Du har ditt intyg om skyddad yrkestitel undersköterska från socialstyrelsen
Goda kunskaper i svenska språket (tal och skrift)
God datorkunskap/datorvana/van att dokumentera
Duktig på att planera och följa tydliga rutiner
Vi önskar att du som söker dig till oss: ...har vana av demensvård och gärna erfarenhet av BPSD ... lockas av ett arbete som är varierat och kräver stor kunskap om vård och omsorg men även tycker om att möta människor i olika situationer. ... är en kreativ person som vågar tänka själv och ta ansvar. ... trivs med att jobba i team och stötta dina kollegor.
Om rollen Din uppgift är att ge livskvalitet. Du ser varje individ och har en förmåga att förstå vad varje person behöver. Tack vare dig kan den som bor hos oss behålla sitt levnadssätt och sina vanor. Samtidigt utvecklar du värdefull kunskap om omvårdnad, service och åldrande.
Som undersköterska spelar du en nyckelroll i ett team med sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut som arbetar tätt ihop.
Om Silverpark Silverpark ligger centralt i Täby med nära tillgång till lokaltrafiken. Här ger vi stöd och omvårdnad till de som har en demenssjukdom eller har ett omvårdnadsbehov. Verksamheten drivs av Vardaga i egen regi och har plats för 62 kunder varav 18 platser är för personer med somatisk sjukdom, 36 platser för personer med demens, varav en korttidsavdelning, samt en profil-avdelning med psykogeriatrisk inriktning med 8 platser.
Vi söker en utbildad undersköterska med specialistutbildning inom demens eller lång erfarenhet av omvårdnad vid demenssjukdom. God datorvana samt erfarenhet av dokumentation är också meriterande.
Goda kunskaper i det svenska språket i tal och skrift är ett krav, men i övrigt är inte ditt CV det viktigaste. Om du har rätt egenskaper, ger vi dig stöd och möjlighet att växa.
Övrigt:
Tjänsten är på 75% med 6 månaders provanställning Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning Tillträdesdatum: enligt överenskommelse Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Har du frågor? Kontakta gärna: rebecca.bradhe@vardaga.se
Observera att det inte går att ansöka via E-post.
Registerkontroll: Utdrag ur belastningsregister skall uppvisas vid en eventuell anställning
Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd.
Referenser kommer att begäras
Facklig kontakt: Kommunal tfn 010-442 90 32
Ansökan Välkommen att ansöka via knappen "Skicka ansökan" nedan. Vänta inte med att ansöka då vi gör urval löpande
Mer information om hur vi kommer behandla dina personuppgifter och dina rättigheter som registrerad hittar du här.
