Undersköterska till vår hemtjänst
2025-11-03
Vill du jobba i den lilla kommunen med de stora möjligheterna?
Varmt välkommen till oss i Munkedals kommun!
Välfärdsförvaltningens uppgift är att hjälpa människor som på grund av ålder, funktionsnedsättning, ekonomiska eller familjeproblem behöver olika former av stöd och hjälp. Välfärdsförvaltningen består av enheten kommunal primärvård och de tre avdelningarna vård och omsorg, stöd och IFO (individ och familjeomsorg). Avdelning vård och omsorg består av enheter inom äldreboenden och hemtjänst. Avdelning stöd innefattas av LSS. Avdelning IFO består av socialtjänst, arbetsmarknadsenhet, socialpsykiatri och biståndsenhet. Kommunal primärvård innefattar rehabilitering och sjukvård i hemmet.
Vill du ha ett meningsfullt arbete där du kan skapa ett stort värde för andra människor?
Nu söker vi inom Hemtjänsten Centrum två undersköterskor.
Vill du vara en del av vår kompetenta, ansvars- och omsorgsfulla arbetsgrupp av undersköterskor? Vi strävar efter en stark gemenskap och gott samarbete för att främja en god arbetsmiljö, där vårt fokus ligger på välmående, hälsa och trygghet för våra äldre och medarbetare.
Arbetsbeskrivning
Ditt arbete kommer att innefatta den dagliga omvårdnaden av våra äldre, som du kommer att utföra med hög kvalité efter deras individuella behov och situationer som uppstår. Det ansvarsfulla arbetet består av stor delaktighet och dagliga observationer, i nära samarbete med dina kollegor för att kunna utföra insatser som bidrar till de äldres välmående såsom medicinskt omvårdnadsarbete efter delegering av sjuksköterska. Du ska erbjuda stöttning till våra äldre i deras vardag. Det innefattar stöd/hjälp med personlig omvårdnad, måltider, promenader samt social tid vilket kommer att bidra till en meningsfull vardag. Kommunikation är en stor del av ditt arbete, där du skall möta både äldre och deras anhöriga på ett omtänksamt, förtroendegivande och respektfullt sätt. Vi använder mobiltelefoner som vårt dagliga verktyg för att registrera besök hos våra brukare.
Arbetstider är förlagda på dag, kväll och helg.
Vi vill ha dig som
- Har fyllt 18 år.
- Har läst omvårdnadsprogrammet eller en annan utbildning som vi bedömer likvärdig.
- Har god kunskap i svenska i både tal och skrift, eftersom i arbetet ingår dokumentation i verksamhetssystemet Combine.
- Har B-körkort.
I arbetet inom hemtjänsten ställs det stora krav på ett självständigt arbete och förmåga att hantera uppkomna och ibland stressande situationer, något som du både känner dig trygg i och hanterar med lugn. Du har en god samarbetsförmåga och delar gärna med dig av dina kunskaper och erfarenheter och är öppen för att lära dig av andra. Vidare kommer ditt professionella och respektfulla bemötande samt lyhördhet skapa förtroendefulla relationer med våra äldre, anhöriga och kollegor. Vi värdesätter din höga empatiska förmåga och stora engagemang för våra äldre medborgares välbefinnande, att se till deras olika behov är en självklarhet för dig. Vi ser fram emot din positiva inställning som kommer bidra till ett positivt arbetsklimat. Vi lägger stor vikt på personlig lämplighet. Du behöver vara flexibel då det kan uppstå tillfällen då du arbetar på annan plats än i din ordinarie arbetsgrupp.
Vi vill informera dig om
För att bli aktuell för anställning vill vi att du uppvisar ett utdrag från belastningsregistret vid intervjutillfället.
- Före anställning måste du kunna uppvisa intyg om skyddad yrkestitel undersköterska från Socialstyrelsen.
Vi kommer arbeta med löpande urval och hålla intervjuer under v. 46 och 47, så skicka gärna din ansökan redan idag.
För att bli aktuell för anställning krävs det att du vid intervjutillfället:
• visar giltig ID-handling
• vid behov uppvisar en kopia av ditt betyg/examensbevis
• har rätt att arbeta i Sverige och kan uppvisa giltigt arbetstillstånd
• vid behov uppvisar giltigt körkortstillstånd
• vid behov uppvisar giltig yrkeslegitimation
Vid vissa tillsättningar sker säkerhetsprövning. Om du bli aktuell för en sådan tjänst krävs det att du:
• genomgår och godkänns vid en säkerhetsprövning
Du behöver i vissa fall vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund.
Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten och ser därför gärna sökanden med olika bakgrund och livserfarenhet till tjänsten.
Vår kommun
Munkedals kommun ligger belägen mellan Göteborg och Oslo. Pendlingsmöjligheterna är många tack vare närheten till motor- och järnväg. Kommunen har ca 10 350 invånare och inom kommunens organisation arbetar cirka 900 medarbetare. Munkedal omges av fantastisk natur från det typiskt bohuslänska med salta bad och dramatiska berg till vacker fjällnatur med bra fiske- och vandringsmöjligheter. Vi har ett välmående näringsliv med stor potential, föreningar inom varierade områden, ett stort utbud av aktiviteter och mycket mer. Allt detta tillsammans med vår organisation och alla våra invånare utgör det grunden för vad som gör vår kommun till det den är.
Tillsammans är vi Munkedals kommun!
Varmt välkommen med din ansökan - vi ser fram emot att höra från dig!
