Undersköterska till syd på operationsenheten
Region Östergötland / Undersköterskejobb / Linköping Visa alla undersköterskejobb i Linköping
2026-01-05
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Östergötland i Linköping
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige
Är du intresserad av att arbeta med akutsjukvård och högspecialiserad operationssjukvård i världsklass? Då ska du söka dig till ett av landets bästa sjukhus, Universitetssjukhuset i Linköping.
Vårt erbjudande
Operationsavdelningen ingår i anestesi- och operationskliniken på Universitetssjukhuset i Linköping (ANOPIVA). Förutom operation består kliniken av intensivvårdsavdelningen, postoperativa enheten och den steriltekniska enheten. På operationsavdelningen finns två enheter, nord och syd. Där anestesi- och operationsservice ges till olika kirurgiska inriktningar. Där bedrivs högteknologisk avancerad operationssjukvård.
Vill du vara en del av ett tvärprofessionellt team runt patienten där allas kompetens tas tillvara?
Som undersköterska på operation har du en viktig roll runt patienten i att bland annat hålla ihop operationsteamet under salsarbetet och har hela tiden överblick över det som sker.
Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss så är du välkommen att hospitera en dag!
Läs gärna om vår karriärstege för undersköterskor/omvårdnadsassistenter och även om dina förmåner hos oss.Publiceringsdatum2026-01-05Dina arbetsuppgifter
Vår operationsenhet erbjuder ett omväxlande och stimulerande arbete. Avdelningen är indelad i sex sektioner ortopedi-, hand-och plastikkirurgi med brännskadevård, specialenheten med öron- och käkkirurgi och sjukhusövergripande anestesiverksamhet, allmänkirurgi, urologi, gynekologi/obstetrik samt neurokirurgi.
Som undersköterska kommer du att ha en sektionstillhörighet på syd operation och mer specifikt på special enheten samt barnoperation-sektionen men med viss introduktion på alla sektioner, främst ortopeden hand och plastik. Detta innebär att du arbetar i din sektion men behöver även ha beredskap för akuta ingrepp i andra sektioner.
Vi erbjuder en trivsam arbetsplats med teamarbete som präglas av engagemang, nyfikenhet, ansvar och med stor respekt för patienten och varandra. Hos oss får du möjlighet att fördjupa dig inom olika ansvarsområden. Vi utgår från patienten och arbetar för att varje medarbetare ska få rätt kompetens för att kunna upprätthålla en hög kvalitet och hög patientsäkerhet. Vi finns på plats för våra patienter dygnet runt.
Vi erbjuder en individanpassad introduktion och tillsammans med din chef utformar du en plan för din framtida fortbildning och kompetensutveckling. Goda möjligheter finns till rotationstjänst inom våra olika enheter. Du får en handledare och en individanpassad inskolning på din enhet. För oss är det viktigt att du känner dig trygg i dina arbetsuppgifter. Vidare prioriterar vi din personliga kompetensutveckling och därmed erbjuder vi bland annat två studiedagar per år och vi har varje år tillfällen för simuleringar av akuta situationer.
Vi ingår i ett hälsobefrämjande projekt vilket innebär 34 timmars arbetsvecka med heltidslön när man ingår i 24/7 verksamhet med jourarbete.
Om dig
Vi söker dig som är undersköterska, meriterande om du har utbildning som specialist-undersköterska inom anestesi- och operationssjukvård. Du har arbetslivserfarenhet av sjukhusvård och vana att arbeta med medicinskteknisk utrustning. Då du i ditt arbete kommunicerar med dina kollegor runt patienten och även med andra kliniker på sjukhuset, krävs det att du har goda kunskaper i svenska språket både i tal och skrift.
Du vill ha ett arbete som präglas av spänning och variation där du får använda din flexibilitet och problemlösningsförmåga. Som person är du trygg och stabil och har självinsikt, förmåga att kunna skilja på det personliga och det professionella. Du trivs med teamarbete och är en engagerad person som vill vara med och bidra till en positiv arbetsplats där alla tar ansvar, samarbetar och respekterar varandra.
Vidare är du uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande samt ett intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra
Ansökan och anställning
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Östergötland har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/24". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Östergötland
(org.nr 232100-0040) Arbetsplats
Anopiva Kontakt
Vårdenhetschef, Peter Andersson peter.k.andersson@regionostergotland.se 010-1033655 Jobbnummer
9669906