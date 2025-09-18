Undersköterska till särskilt boende
2025-09-18
, Vårgårda
, Vara
, Falköping
, Ale
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Herrljunga kommun, Socialförvaltningen i Herrljunga
Välkommen till Herrljunga! Med ett strategiskt läge i Västra Götaland och närhet till större städer kan du enkelt pendla och ta del av storstadens utbud, samtidigt som du behåller småstadens charm och gemenskap. Med naturen nära till hands finns det dessutom gott om möjligheter till friluftsliv och rekreation.
Hos oss får du chansen att arbeta i en stimulerande miljö där ditt arbete verkligen gör skillnad. Vi sätter människan i centrum och strävar efter att varje medarbetare ska känna sig välkommen och sedd.
Vill du vara med och forma framtidens Herrljunga? Bli en del av oss för att göra vår kommun till den bästa platsen att bo, leva och arbeta på. Tillsammans bygger vi ett Herrljunga med växtkraft!Publiceringsdatum2025-09-18Arbetsuppgifter
Vill du göra skillnad för människor? Vi söker en engagerad undersköterska till vårt särskilda boende!
Är du den vi söker?
Vill du vara med i vårt team och ge våra hyresgäster en meningsfull och trygg vardag?
Är du en ansvarstagande undersköterska som vill göra ett värdefullt jobb där du är med och skapar en meningsfull och trygg vardag för våra hyresgäster?
Trivs du med ett omväxlande arbete där varje dag är unik, och där du får chansen att ge omsorg med både kunskap, erfarenhet och omtanke?
Som undersköterska hos oss ger du personcentrerad omvårdnad och stöd till hyresgästerna i deras dagliga livssituation.
I rollen ingår delegerade arbetsuppgifter, dokumentation och upprättande av genomförandeplaner samt uppdraget som fast omsorgskontakt för en eller flera hyresgäster.
Uppdraget innebär att alltid sätta brukarens behov i centrum och skapa trygghet, meningsfullhet och välbefinnande. Vi arbetar utifrån ett salutogent förhållningssätt där människans resurser tas tillvara och delaktighet är en prioritet. Vi hjälper varandra över avdelningsgränser när behov uppstår och för att ta tillvara på varandras kompetenser.
Tjänsten omfattar arbete dag/kväll och helgKvalifikationer
* utbildad undersköterska med skyddad yrkestitel från Socialstyrelsen
* goda kunskaper inom omvårdnad
* erfarenhet av delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser
* god svenska i tal och skrift
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Rekrytering sker löpande
ÖVRIGT
I Herrljunga kommun gäller heltid som norm med möjlighet till deltid. Om heltidsuppdrag saknas kan det innebära att tjänster kan kombineras med andra arbetsuppgifter, eller vid annan arbetsplats.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Herrljunga kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Varmt välkommen med din ansökan!
