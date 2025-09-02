Undersköterska till riktat team
2025-09-02
Publiceringsdatum2025-09-02
Vill du vara med och göra skillnad i ett riktat ärende inom äldreförvaltningen som undersköterska?
Då är du välkommen att söka till vårt riktade team på Af Klint. Arbetets fokus ligger på att stärka individens egna resurser och skapa en meningsfull vardag.
I din roll driver du självständigt arbete utifrån uppdrag av enhetschef och kund, samtidigt som du samverkar nära med andra professioner och rapporterar till dessa. Ditt arbete kommer att omfatta förebyggande insatser, åtgärder, uppföljningar samt utvecklingsarbete.
Uppdraget regleras av Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), Socialtjänstlagen (SoL), Offentlighets- och sekretesslagen (OSL), Hälso- och sjukvårdslagen (HSL), Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd samt kommunala styrdokument.
Uppdraget är under en begränsad period, starta upp löpande och vara till sommaren 2026.Kvalifikationer
• Utbildning som undersköterska.
• Dokumenterad arbetslivserfarenhet inom vård- och omsorg.
• Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift utifrån att dokumentation ingår i arbetsuppgifterna.
• Goda datorkunskaper och dokumentationsvana.
Språk svenska samt god datorvana.
Dokumentation är en viktig del i vårt arbete och du behöver därför behärska det svenska språket på ett bra sätt i tal och skrift.
B-körkort
Dokumenterad erfarenhet
Det är meriterande om du har arbetslivserfarenhet inom vård och omsorg, lågaffektivt bemötande och/eller tydliggörande pedagogik samt erfarenhet av dokumentation i systemet Life Care.
Vi söker en medarbetare som trivs i en dynamisk arbetsmiljö. Du behöver ha förmåga att förändra ditt arbetssätt för att möta nya utmaningar och krav, samt visa flexibilitet i ditt tänkande och agerande för att hantera förändringar effektivt.
Vi söker dig som trivs med att arbeta i team och strävar efter gemensamma mål. Det är naturligt för dig att kompromissa samt att dela med dig av information och kunskap.
Vi söker dig som är kommunikativ och tydlig. Du har förmåga att lyssna aktivt för att förstå andras perspektiv och ge och ta konstruktiv feedback.
Vi söker dig som är serviceinriktad. Du visar genuint intresse för kunder och deras frågeställningar och problem.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
För att komma ifråga för en anställning inom Äldreförvaltningen i Karlskrona kommun ska ett utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas. Det är viktigt att korrekt utdrag beställs; Registerutdrag för arbete på HVB-hem och tänk på att beställa utdraget i god tid, då handläggningstiden kan vara ett par veckor. Information om beställning finns här Belastningsregistret - begär utdrag | Polismyndigheten (polisen.se)
Karlskrona kommun arbetar med heltid som norm och erbjuder 100 % i sysselsättningsgrad men med möjlighet till deltid. Arbetstid är förlagd dag- och kvällstid under vardagar och helger. Karlskrona kommun arbetar med samverkanspass, vilket innebär att del av arbetstid kan komma att utföras på annan arbetsplats.
I Karlskrona kommun har du som medarbetare ett flertal förmåner. Några av de förmånerna är extra semesterdagar när du når en viss ålder, friskvårdsbidrag, möjligheten att gratis simma i någon av kommunens simhallar och ett riktigt bra tjänstepensionsavtal. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C262892". Omfattning
