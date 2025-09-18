Undersköterska till Österäng hemtjänst
Nu förstärker vi hemtjänsten Österäng och söker dig som är undersköterska. Gruppen består av ca 23 undersköterskor och vårdbiträden som arbetar enligt schema, både dag, kväll och helg. Vi erbjuder dig en arbetsplats med trevliga kollegor i en organisation som växer och utvecklas. Välkommen med din ansökan!
Din roll hos oss
Som undersköterska får du arbeta med något av det bästa och mest berikande som finns - att hjälpa till att göra vardagen meningsfull för våra kunder. Ett professionellt förhållningsätt och ett gott bemötande är en självklarhet för oss. Arbetet i hemtjänsten innebär omsorg i ordinärt boende utifrån kundens behov samt delegerad hemsjukvård. Vi arbetar efter kundfokus, där vi har kundernas behov och önskemål i centrum.
En viktig del i arbetet är att arbeta i team kring kunden för att få en god helhetssyn. I arbetet ingår uppdraget som fast omsorgskontakt. Du erbjuds ett omväxlande arbete med omvårdnadsinsatser, aktiviteter och delegerade arbetsuppgifter från sjuksköterska och rehab personal. Vi arbetar med Lifecare som planeringsverktyg. Cykelturer förekommer i tjänsten.
Hemtjänsten i Kristianstad kommun vill satsa på kvalitet och kompetens. Vi har valt att renodla undersköterskeuppdraget där vi separerat serviceinsatserna från omsorgsarbetet inom hemtjänsten. Detta för att du som undersköterska ska kunna fokusera på de delar som du är utbildad till.
Vem söker vi?
Vi söker dig som är undersköterska och har godkänt omvårdnadsprogram samt bevis från Socialstyrelsen om skyddad yrkestitel. Arbetslivserfarenhet, gärna inom hemtjänst eller annan vård och omsorg är meriterande liksom utbildning inom psykiatri eller demensområdet. Eftersom kommunikation och dokumentation ingår i dina arbetsuppgifter förutsätter vi att du har datorvana och behärska svenska i tal och skrift. För arbetet krävs att du kan cykla på både manuell- och elcykel.
Dina personliga egenskaper är viktiga för oss och vi söker dig som är trygg, stabil och har självinsikt. Vidare har du god samarbetsförmåga och ett professionellt bemötande gentemot kunder, närstående och kollegor. Du kan självständigt planera och strukturera arbetet, arbetar mot mål och har förmåga att förändra din inriktning när målen ändrar sig. Det är viktigt att du respekterar fattade beslut samt bidrar till verksamhetens utveckling och en god arbetsmiljö.
Det här är vi
Omsorgsförvaltningens verksamhet riktar sig till äldre och personer som har behov av funktionsstöd samt till personer med behov av hemsjukvård. Verksamheten är funktionsindelad i fyra verksamhetsområden: stöd i ordinärt boende, stöd i vård- och omsorgsboende, hälso- och sjukvård samt funktionsstöd. I förvaltningen finns också myndighetsenheten, riksgymnasiet och hjälpmedelscentrum i Östra Skåne.
Vi erbjuder
Vi är drygt 7000 medarbetare i Kristianstads kommun som gör skillnad i människors vardag, varje dag. Hos oss hittar du medarbetare som brinner för välfärden och vill utveckla idéer till verklighet. Kristianstads kommun erbjuder flera olika karriärvägar så att du kan utvecklas genom hela arbetslivet. Läs mer om våra förmåner och oss som arbetsgivare här. (https://www.kristianstad.se/jobbochforetagande/jobbochpraktik/kommunensomarbetsgivare.670.html)
