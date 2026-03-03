Undersköterska till Olaus Petri vårdcentral
Är du nyfiken på hur det är att arbeta på Örebros största vårdcentral? Vi söker nu en undersköterska som vill arbeta på vårt labb och vår mottagning.
Olaus Petri vårdcentral ligger centralt i Örebro och har drygt 22?000 listade patienter. Vårt upptagningsområde omfattar både villaområden, flerfamiljshus och landsbygd, vilket skapar ett varierat och utvecklande patientarbete för alla medarbetare.
Tjänsten är huvudsakligen placerad på laboratoriet, men innebär även att vid behov arbeta på mottagningen. Där kan arbetsuppgifter som att assistera läkare vid undersökningar, göra EKG och ta blodtryck förekomma.
Trivs du i ett flexibelt arbete med högt tempo, högt i tak och ett arbetsklimat där vi samarbetar och stöttar varandra? Då tror vi att du kommer trivas hos oss!
Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare och en viktig tillväxtmotor i regionen. Vi arbetar för människors hälsa, trygghet och välbefinnande och för länets utveckling. Hos oss finns spännande och viktiga jobb inom bland annat hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, kultur och näringslivsutveckling. Tillsammans skapar vi ett bättre liv.
Du utför olika former av provtagning, patientnära analyser samt kvalitetskontroller på vårdcentralens laboratorium. Du bidrar även med din specifika kompetens till vårdcentralens utvecklingsarbete och deltar i att handleda studenter inom olika utbildningsområden. Du arbetar i team tillsammans med övriga professioner på vårdcentralen. Vi arbetar främst med datasystemen COSMIC och Flexlab.
Arbetsuppgifter på mottagningen kan bland annat innefatta att assistera läkare vid olika undersökningar samt utföra EKG, omläggningar, blodtryckskontroller och andra förberedande moment inför läkarbesök.
Övrig information
Välkommen med din ansökan!
Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering.Kvalifikationer
Vi välkomnar dig som är utbildad undersköterska, gärna med inriktning akutsjukvård enligt tidigare programstruktur, eller är utbildad undersköterska inom den nuvarande programstrukturen. För att kunna bedöma anställningsbarheten måste betyg på din vårdutbildning samt bevis från Socialstyrelsen om skyddad yrkestitel bifogas i din ansökan.
Du ska ha erfarenhet av provtagning. Vi söker dig med god samarbetsförmåga, som kan arbeta strukturerat både självständigt och i grupp. Du är kvalitetsmedveten och har ett gott bemötande mot kollegor och patienter. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Så ansöker du
Ansökan ska innehålla CV, personligt brev och betyg på lästa vårdkurser samt eventuellt bevis från Socialstyrelsen om skyddad yrkestitel. Övriga intyg, betyg, examensbevis med mera ska lämnas vid en eventuell intervju.
Om du är eller tidigare varit anställd i Region Örebro län kommer vi ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Kontroll av registerutdrag från Polismyndigheten kan komma att ske enligt aktuell lagstiftning.
Vi krigsplacerar våra tillsvidareanställda och i vissa fall även visstidsanställda. Läs mer om vad det innebär.
Läs mer här
Vårt erbjudande till dig samt information om hur det är att leva och bo i vårt länhttps://www.regionorebrolan.se/vierbjuderdig Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-03-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
