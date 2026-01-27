Undersköterska till Norrvikens Vårdcentral hemsjukvård
Region Stockholm / Undersköterskejobb / Sollentuna Visa alla undersköterskejobb i Sollentuna
2026-01-27
, Upplands Väsby
, Järfälla
, Danderyd
, Upplands-Bro
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Stockholm i Sollentuna
, Upplands Väsby
, Järfälla
, Danderyd
, Upplands-Bro
eller i hela Sverige
Vår härliga och mycket familjära vårdcentral ligger i norra Sollentuna, precis i anslutning till Norrvikens pendeltågsstation och ett härligt bostadsområde.
Vi söker nu en undersköterska till vårt härliga gäng!
På vårdcentralen är vi ett team på ca 22 medarbetare, med gedigna kunskaper och många med lång primärvårdserfarenhet. Vår arbetsgrupp består av en sammansättning av olika professioner: läkare, distriktssköterskor, mottagningssköterskor, undersköterskor, psykologer och mediciniska sekreterare som alla kompletterar vårt fantastiska team! Vi är ett sammansvetsat team med låg personalomsättning och högt i tak! Här blandas allvar med lättsamheter.
Vi känner våra patienter väl och det är en mycket mysigt och familjär stämning hos oss, och vi söker en till familjemedlem!
Vi erbjuder invånarna och våra patienter god vård på hög medicinsk nivå med fokus på patientsäkerhet och kvalitet. Vi ansvarar för cirka 8000 listade patienter. Vi bedriver läkarmottagning, sjuksköterska/distriktssköterskemottagning, hemsjukvård, astma/KOL mottagning, diabetessköterska samt medicinsk fotvård. Vi har även en välbemannad psykologmottagning. Du kan läsa mer om oss på Norrvikens vårdcentral (regionstockholm.se)Publiceringsdatum2026-01-27Dina arbetsuppgifter
Som undersköterska kommer du att utföra basal hemsjukvård i våra patienters hem. Arbetsuppgifterna är delegerade från sjuksköterska och innebär att administrera läkemedel, kontrollera blodsocker och ge insulin, såromläggningar, omvårdnad av stomier och andra viktiga arbetsuppgifter i patientens hem. Allt detta innebär ett stort eget ansvar och få möjligheten till att kunna lägga upp sitt eget arbete.
Till vardags använder vi primärt våra eldrivna cyklar då patienterna oftast bor i närområdet, så för denna tjänst behöver du både B-körkort och körvana samt kunna cykla! Kvalifikationer
Undersköterska med bevis för skyddad yrkestitel från Socialstyrelsen och behörighet att verka inom svensk sjukvård.
Erfarenhet av att ha arbetat i Primärvården, hemsjukvård och sjukvård är ett krav!
Erfarenhet av journalsystemet TakeCare är meriterande. Goda kunskaper i svenska språket i såväl tal som skrift.
Anställningsform
Intermittent anställning (Timanställning). Arbetstid måndag-fredag. Tillträde enligt överenskommelse.Dina personliga egenskaper
Du är positiv till arbetsuppgifter som är omväxlande och varierande, du är bekväm med att arbeta självständigt samt att kommunicera med dina kollegor på ett bra sätt. Hemsjukvård kan vara komplext och vi önskar att du har förståelse för detta.
Du har god samarbets- och initiativförmåga, trivs med att ingå i ett team och att samspela med den egna och andra yrkeskategorier. Du är en person som tycker primärvårdens framtid är intressant och spännande.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet då vi är måna om att hitta en kollega som passar in i vårt team.
Övrig information
Vi kommer löpande att gå igenom ansökningar och kan kalla till intervju innan sista ansökningsdag.
Varmt välkommen med din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.https://www.regionstockholm.se/jobb Ersättning
Timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/637". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016) Arbetsplats
Stockholms läns sjukvårdsområde, Primärvård, Norrvikens vårdcentral Kontakt
Elin Hallén, Enhetschef 08-12336212 Jobbnummer
9706557