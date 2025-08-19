Undersköterska till Klinisk Patologilaboratorier 1
Västra Götalandsregionen / Undersköterskejobb / Göteborg Visa alla undersköterskejobb i Göteborg
2025-08-19
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västra Götalandsregionen i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
Tillsammans utvecklar vi Sahlgrenska Universitetssjukhuset för en hållbar framtid. Vi ställer om hälso- och sjukvården med målet att vara Europas ledande universitetssjukhus 2032. Tillsammans med patienterna arbetar vi för kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet, forskning, utbildning och innovation - i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem i Västra Götalandsregionen. Vår vision och våra mål tar sikte mot en vård av yttersta kvalitet, där patienten alltid är i fokus. Vi erbjuder hälso- och sjukvård lokalt och regionalt, men också högspecialiserad vård till patienter i hela landet och utomlands. Våra medarbetare är vår styrka och de bidrar i kunskapsutbyten nationellt och internationellt. Med digitala verktyg och nya arbetssätt kan vi förenkla vardagen på sjukhuset och erbjuda en modern, tillgänglig och effektiv vård av högsta kvalitet.
Regional laboratoriemedicin tillhör Sahlgrenska Universitetssjukhuset, område 4 och har ett tydligt samordningsuppdrag för hela Västra Götalandsregionen. Organisationen består av de laboratoriemedicinska verksamheterna på Södra Älvsborgs sjukhus, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Sjukhusen i väster och i NU-sjukvården.Publiceringsdatum2025-08-19Om företaget
Klinisk patologi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset sysselsätter cirka 90 personer och är därmed det största patologilaboratoriet i landet.
Här arbetar huvudsakligen biomedicinska analytiker, biologer, undersköterskor och laboratoriebiträden och arbetet utförs i team tillsammans med läkare.
Vid laboratoriet undersöks cell- och vävnadsprover avseende förekomst av sjukliga förändringar. Vi jobbar aktivt med att ställa om diagnostiken från ljusmikroskopi till digital diagnostik
Patologilaboratoriet är en verksamhet i förändring och utveckling med ett stort fokus på digitalisering inom diagnostik. Verksamheten bedriver också forskning och undervisning tillsammans med Göteborgs universitet.
Vi söker nu en undersköterska till vår provinlämning på Patologilaboratoriet. Vi vill välkomna dig till en trevlig arbetsplats med kompetenta kollegor.Dina arbetsuppgifter
I provinlämningen registrerar vi inkommande prover och remisser. Proverna registreras i olika nummerserier beroende på vilken organtyp det är. Vi tar även emot prover som behöver tas om hand akut till exempel fryssnittning och färsk vävnad. Vi tar emot och skickar prover till våra samarbetspartners och är alltid behjälpliga vid frågor via telefon.
På Patologilaboratorier arbetar vi i team och denna tjänst samarbetar med biomedicinska analytiker, laboratorietekniker, laboratoriebiträde, undersköterskor och läkare. Tjänsten innebär bland annat att assistera vid utskärning, mottagning av inkommande prover och göra kvalitetskontroller. Underhåll av labinstrument ingår samt till exempel byte av kemikalier och rengöring.
Om dig
Vi söker dig som är utbildad undersköterska och innehar utbildningsbevis. Tidigare erfarenhet av arbete i laboratorieverksamhet är meriterande.
För att lyckas i rollen krävs att du har god samarbetsförmåga, att du har lätt för att ta kontakt med andra människor och är bekväm med att prata i telefon med olika aktörer. Du har ett respektfullt och gott bemötande mot arbetskamrater och på så vis bidrar till ett gott arbetsklimat. Du kan prioritera dina arbetsuppgifter, du är noggrann och strukturerad i ditt arbetssätt och har förmåga att växla mellan flera uppgifter samtidigt. Du har god datavana och behärskar svenska i både tal och skrift. Vidare är det en självklarhet för dig att bidra till patientens bästa och till en god arbetsmiljö.
Välkommen med din ansökan!
Möt några av våra medarbetare - Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Från den 1 juli 2023 är undersköterska en skyddad yrkestitel. Det innebär att du kommer att behöva ett bevis från Socialstyrelsen för att få använda titeln undersköterska inom vård och omsorg. På Socialstyrelsens hemsida kan du läsa mer om skyddad yrkestitel för undersköterskor - där framgår också vilka övergångsregler som gäller: https://legitimation.socialstyrelsen.se/underskoterska-blir-en-skyddad-yrkestitel/
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Du kan även läsa mer i presentation om https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rs4011-467070786-672/surrogate. Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/4368". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131) Arbetsplats
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Patologilaboratorier 1 Sahlgrenska Kontakt
Enhetschef, Monica Stenbratt 070-0822913 Jobbnummer
9464143