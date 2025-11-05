Undersköterska till hemvårdsområde 5
2025-11-05
Hemvårdsområde 5 i Mariestad är en del av äldreomsorgen och innefattar grupperna Madlyckan och Strandgruppen i norra och centrala delarna av staden. Här arbetar 25 medarbetare med att ge bästa möjliga stöd till våra boende!
Nu söker vi tre undersköterskor för tillsvidareanställning som vill bli en del av vårat gäng. Är du en positiv, flexibel och lyhörd lagspelare som brinner för att göra skillnad, kan du vara den vi söker!
Arbetsuppgifterna utgörs av personlig omvårdnad, delegerade sjukvårdsuppgifter i form av bland annat venprovtagningar och omfattande såromläggningar samt service och vardagssysslor. Till arbetet hör även ett nära samarbete med planerare, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter och enhetschef. Arbetet är till stor del självständigt men även dubbelbemanningar förekommer.
Vi arbetar med fast omsorgskontakt och ombudsuppdrag där du som medarbetare både har möjlighet att själv växa med ansvaret och samtidigt vara en del i verksamhetens utveckling. Tjänsten avser tillsvidareanställning på heltid med start snarast enligt överenskommelse.
Hemvårdsgrupperna utgår från Björkgården på Blombackagatan 27. Vi arbetar utifrån ett 7-veckorsschema med tjänstgöring på dag- och kvällstid och du tjänstgör även tre av sju helger. I schemat ingår även resurspass för att täcka upp vid frånvaro på annat arbetsställe.Kvalifikationer
För tjänsten söker vi dig som är utbildad undersköterska och som gärna har arbetslivserfarenhet från hemvården.
Vi söker dig som är en lyhörd, positiv och trygg person i det enskilda mötet med brukaren och har god förmåga att arbeta självständigt med omvårdande uppgifter. Ditt inspirerande och positiva förhållningssätt bidrar till en god gemenskap och glädje hos såväl de boende som hos dina kollegor.
Du ska vara flexibel eftersom arbetet bygger på ett nära samarbete med dina kollegor där du förväntas kunna rycka in och stötta vid behov i samtliga två grupper, även på andra områden genom resurspass.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av att bemöta personer med psykisk ohälsa. Du förväntas ha goda kunskaper i svenska språket, både muntligt och skriftligt. Detta på grund av att många av dina arbetsuppgifter består av att ta emot instruktioner och föra vidare information på ett korrekt och tydligt sätt. Du bör även ha en digital mognad i dator- och mobilanvändning eftersom vi använder oss av detta som arbetsredskap.
Våra två områden inom ordinärt boende innefattar mestadels lägenheter, därför behöver du vara i god fysisk form.
Körkort är meriterande för dessa tjänster.
Vad kan vi erbjuda dig?
• Erfarna, kompetenta och hjälpsamma kollegor.
• Ett uppskattat 7-veckorsschema med tjänstgöring på dag, kväll, helg där du arbetar tre av sju helger.
• Friskvårdsbidrag
• Gratis inomhus - och utomhusbad
• Förmånscykel
När du gör din ansökan vill vi ha ett cv där dina tidigare meriter framgår. Det personliga brevet kan du däremot utesluta, istället får du besvara några urvalsfrågor. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och goda referenser. Inför ett anställningserbjudande kommer vi att begära ett utdrag från belastningsregistret.
Rekryteringen hanteras löpande vilket innebär att intervjuer kan hållas innan sista ansökningsdatum löpt ut.
Vi ser fram emot att få en ny kollega till vårt härliga gäng i hemvårdsområde 5!
