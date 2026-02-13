Undersköterska till Hemsjukvården
Är du en engagerad undersköterska som vill vara en del av vår utvecklingsresa? Då är du vår nya kollega!
Vilka är vi?
Med våra ca 4000 medarbetare utgör Vård- och omsorgskontoret kommunens näst största kontor. Vårt huvuduppdrag består av att tillgodose behov av stöd, vård och omsorg till människor i livets olika skeden.
Vi ansvarar även för att tillhandahålla mat till förskola, skola och vård- och omsorgskontorets verksamheter. Vi arbetar med ett brukarorienterat förhållningssätt där arbetet styrs och utgår från brukarens behov.
Tillsammans ansvarar vi för att leda verksamheten mot våra uppsatta mål och skapa en meningsfull och trygg vardag för alla som är i behov av vår hjälp.
Hos oss får du möjlighet att ta ansvar och utvecklas- både som medarbetare och som människa. Läs mer om vård- och omsorgskontoret och vårt erbjudande: Vård och omsorg - Norrköpings kommun (norrkoping.se)
Hemsjukvård erbjuds till de patienter som bor i ordinärt boende och har hälso- och sjukvårdsbehov men som inte kan ta sig till vårdcentral eller mottagning.
Vi utför både enstaka, tillfälliga och långvariga hälso- och sjukvårdsinsatser. Verksamheten utgår från Hantverkaregatan 51 i centrala Norrköping samt från 2 lokaler i ytterområden; Åby och Skärblacka.
Nu är vi i en utvecklingsresa med anledning av att mer hälso- och sjukvård flyttar ut från sjukhusen och vi behöver förstärka vår medarbetargrupp.Publiceringsdatum2026-02-13Arbetsuppgifter
Som undersköterska i hemsjukvården arbetar du dag, kväll och helg med både planerade och oplanerade hembesök.
Ditt huvudsakliga arbete består av att utföra hälso- och sjukvårdsinsatser som är delegerade av distriktssköterska/sjuksköterska.
Insatserna är av mer avancerad karaktär såsom provtagning, insulingivning, omläggning, sondmatning, iordningställa och administrera läkemedel, subkutana injektioner med mera.
De första 4 veckorna i arbetet kommer att bestå av introduktion i verksamheten.
Vem är du?
Vi söker dig som är utbildad undersköterska, enligt Socialstyrelsens bestämmelser och har erfarenhet av att arbeta som undersköterska.
Krav för denna tjänst är att du har erfarenhet av arbete på sjukhusavdelning, vårdcentral eller i hemsjukvården. Det är även önskvärt med erfarenhet av arbete i Norrköpings kommun.
Vi ser gärna att du även har erfarenhet av att utföra mer avancerade hälso- och sjukvårdsinsatser på delegation av sjuksköterska.
Du är självständig och kan planera och organisera ditt arbete på ett effektivt sätt. Du har lätt att anpassa dig till ändrade omständigheter och kan fatta beslut i arbetet utifrån den tillgängliga informationen som finns.
Som person är du lugn och har lätt för att samarbeta med andra. Du sätter patienterna i fokus och strävar efter att arbeta med hög kvalité.
Ett krav för tjänsten är B-körkort och att du kan cykla. Du behärskar det svenska språket i tal och skrift.
Välkommen in med din ansökan!
Information om tjänsten
Antal lediga tjänster: 2
Anställningsform: Tillsvidareanställning på heltid
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Arbetstid: Dag/kväll/helg
Möjlighet till distansarbete: Nej
Sista ansökningsdatum: 1 mars 2026
Kontakt: Enhetschef Carina Olsson, 011-156174
Övrig information: Vi har valt att ta bort det personliga brevet, och ersätta det med urvalsfrågor relevanta för tjänsten. Det gör det lättare att göra en objektiv bedömning av din kompetens. Du skickar in ditt CV som vanligt.
Registerutdrag: För tjänster inom äldreomsorg, verksamhet för personer med funktionsnedsättning samt verksamhet för barn och ungdomar, ingår kontroll av registerutdrag som en del av rekryteringsprocessen.
