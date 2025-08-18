Undersköterska till Geriatriken Bromma (vikariat)
Stiftelsen Stockholms sjukhem / Undersköterskejobb / Stockholm Visa alla undersköterskejobb i Stockholm
2025-08-18
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stiftelsen Stockholms sjukhem i Stockholm
, Täby
, Upplands Väsby
, Nacka
eller i hela Sverige
Vi söker nu en engagerad undersköterska som vill bli en del av vårt team på geriatriken Avdelning 13 i Bromma!
Vi som arbetar med geriatrisk vård älskar det vi gör!
Verksamheten erbjuder akutgeriatrisk vård med intag dygnet runt. Vården bedrivs i multiprofessionella team i nära samarbete mellan personal, patient och närstående.
Vi jobbar för att ha vänlig och trygg arbetsmiljö mellan oss kollegor, det gör att vi kan ge den bästa omvårdnaden där vi tar hand om patienten väl och fokuserar på hela människan. Arbetet är utmanande, omväxlande och berikande. Ingen dag är den andra lik. Vi är en innovativ verksamhet som proaktivt arbetar med förbättringsarbete. Hos oss är delaktighet, utveckling och kvalité fokusområden.
Din roll som undersköterska
Som undersköterska arbetar du patientnära och utför basal omvårdnad samt medicintekniska moment såsom;
- vitalparametrar
- blodprover
- EKG
- hantering av sår
- stomi och KAD
Tjänsten är ett vikariat på heltid t.o.m Juni 2026, med möjlighet till förlängning.
Tillträde 01/10/25.
Vi tillämpar individuell lönesättning.
Är du vår nya kollega?
Krav för tjänsten är att du är utbildad undersköterska enligt riksdagens beslut om skyddad yrkestitel, och har minst 3 års klinisk erfarenhet från sjukhusvård. Du kan svenska obehindrat i tal och skrift, då det är viktigt i kontakten med patient och närstående samt den dokumentation som rollen kräver.
Du ska vara trygg i din yrkesroll och trivas i den patientnära vården.
Låter detta som du? Varmt välkommen med din ansökan.
Mer information och ansökan
Har du ytterligare frågor om tjänsten så besvaras de av rekryterande enhetschef Javier Tapia Villalobos, javier.tapiavillalobos@stockholmssjukhem.se
. Vi tar inte emot ansökningar via mail. Urvalet hanteras löpande.
Stockholms Sjukhem arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens för att främja att vi är en arbetsplats för alla. Vi har tagit ställning till annonsering, vilket gör att vi inte önskar säljsamtal för ytterligare frågor kring annonsering, rekrytering eller bemanning.
Stockholms Sjukhem är en av Sveriges största idéburna vårdgivare. Vi erbjuder ett brett vårdutbud inom äldreomsorg, rehabilitering, geriatrik och palliativ vård. Att bedriva sjukvård och äldreomsorg är ett stort samhällsansvar och som godkänd universitetssjukvårdsenhet arbetar vi ständigt med forskning, utveckling och utbildning. Hos oss arbetar du i en varm miljö som värdesätter det personliga bemötandet och kännetecknas av värdeorden engagemang, kunskap och omtanke. Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stiftelsen Stockholms Sjukhem
, https://www.stockholmssjukhem.se/ Arbetsplats
Stockholms Sjukhem Jobbnummer
9463504