Lärare åk 4-6 Sv/ Ma/ Eng Smedbyskolan
Kalmar kommun, Utbildningsförvaltningen / Grundskollärarjobb / Kalmar Visa alla grundskollärarjobb i Kalmar
2026-06-09
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Vad roligt att du är intresserad av att jobba hos oss! Då värderar du förmodligen, precis som vi, ett jobb som är viktigt på riktigt. Här på Kalmar kommun arbetar vi tillsammans för att hela tiden göra Kalmar ännu bättre - för alla som lever sina liv här, driver företag eller besöker vår fina kommun.
Utbildningsförvaltningens verksamheter har utvecklats starkt under de senaste tio åren, med goda resultat för eleverna och en av Sveriges högsta lärarbehörigheter. Vi vill fånga alla barns och elevers lust att lära samt uppmuntra varje individ att vilja utvecklas.
Smedbyskolan ligger utanför Kalmar tätort i Smedby. Med goda kommunikationer med tåg och buss kan du med enkelhet pendla. Smedbyskolan är en F-9 skola. Vi erbjuder samtliga ämnen för grundskolan på plats.
Välkommen till oss!
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-09Arbetsuppgifter
I rollen som lärare i svenska, matematik och engelska för årskurs 46 blir du en viktig del av ett engagerat och kompetent arbetslag. Tillsammans driver ni det pedagogiska arbetet framåt och utvecklar undervisningen genom ett systematiskt kvalitetsarbete. Med elevernas lärande, trygghet och trivsel i centrum ansvarar ni gemensamt för att planera, genomföra, utvärdera och dokumentera verksamheten.
I din undervisning fokuserar du på att stimulera elevernas logiska tänkande, problemlösningsförmåga samt undersökande arbetssätt och tekniska förståelse. Du har huvudansvaret för att skapa en strukturerad, inkluderande och inspirerande lärmiljö där varje individ ges bästa möjliga förutsättningar att lyckas och utvecklas.
Du har även ett nära samarbete med skolans övriga lärare och elevhälsoteam. Som pedagog har du en nyckelroll i att stärka elevernas kunskapsutveckling och studieteknik, samt i att göra dem delaktiga i skolans övergripande arbete för en trygg och likvärdig skolmiljö.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare i svenska, matematik och engelska för årskurs 46. Du har god kännedom om våra styrdokument och en gedigen förmåga att omsätta dem i den praktiska vardagen. Genom en tydliggörande pedagogik och ett specialpedagogiskt förhållningssätt har du både kunskap och vilja att anpassa din undervisning efter de unika elever du möter.
Som pedagog är du tydlig, ansvarsfull och engagerad. Genom ett lugnt, tryggt och medvetet ledarskap bygger du förtroendefulla relationer med såväl elever och kollegor som vårdnadshavare. Du möter eleverna med höga förväntningar och har en god förmåga att motivera och inspirera dem till eget ansvar, nyfikenhet och lärande. I arbetslaget är du en positiv kraft som bidrar aktivt till skolans utvecklingsarbete, med särskilt fokus på elevernas trygghet och kunskapsutveckling.
I enlighet med lagen om lämplighetskontroll ska ett giltigt utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas före anställning.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Rekryteringen sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan om du känner att beskrivningen passar in på dig. Vi ser fram emot att välkomna en ny kollega till oss på Smedbyskolan!
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Arbetstid: Dagtid.
Kalmar kommun kontrollerar identitet och arbetstillstånd innan någon anställs. Detta innebär att du som söker jobb hos oss behöver visa legitimation. Om det är aktuellt kan du även behöva visa upp ditt uppehålls- och arbetstillstånd.
Som tillsvidareanställd i Kalmar kommun kommer du att krigsplaceras på din arbetsplats och förväntas bidra med ditt arbete vid höjd beredskap.
Vissa tjänster inom Kalmar kommun är placerade i säkerhetsklass, vilket innebär att en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen kan komma att genomföras före beslut om anställning.
Du som vill söka jobb hos oss men har skyddade personuppgifter ska inte ansöka via Visma Recruit. Du tar kontakt med chefen som står angiven i annonsen så får du hjälp med din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C330298". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kalmar Kommun
(org.nr 212000-0746)
Östra sjögatan 18 (visa karta
)
391 29 KALMAR Arbetsplats
Kalmar kommun, Utbildningsförvaltningen Kontakt
Biträdande rektor
Charles Lundholm charles.lundholm@kalmar.se 010-3525926 Jobbnummer
9953844