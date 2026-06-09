Yrkeslärare till El-och energiprogrammet, Huddinge kommun
Huddinge kommun, Sjödalsgymnasiet sektor 1 / Gymnasielärarjobb (yrkesämnen) / Huddinge Visa alla gymnasielärarjobb (yrkesämnen) i Huddinge
2026-06-09
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Värderar du närhet, att växa och skapa de bästa förutsättningarna för alla som bor och verkar i Huddinge kommun? Då erbjuder vi mängder av karriärmöjligheter i en välfungerande och växande kommun med både natur och storstadspuls runt hörnet. Hos oss känner du dig trygg, delaktig och stolt när vi med kraft gör skillnad, varje dag. I Huddinge kommun arbetar vi för att skapa ett hållbart samhälle, där natur, teknik och god service samspelar. Huddinge är en stor Stockholmskommun med cirka 6 400 medarbetare och fler än 110 000 invånare.
Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen.
Huddinge kommun arbetar för att vara en trygg, rättssäker och professionell verksamhet. Som en del av vår rekryteringsprocess kan vi därför komma att genomföra bakgrundskontroller och begära registerutdrag i slutskedet av vissa rekryteringar. Om du blir aktuell för detta får du tydlig information och möjlighet att lämna ditt samtycke innan kontrollen genomförs.
Gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen ansvarar för arbetsmarknadsinsatser, ekonomiskt bistånd, mottagande av nyanlända och kvotflyktingar samt gymnasieskola, vuxenutbildning och feriepraktik.
1 plats(er).
Om arbetsplatsen
Skolan flyttade sommaren 2024 till nya lokaler och är nu del av Huddingegymnasiet. Det innebär bland annat helt nya och välutrustade salar för undervisningen i el-ämnena.
På El- och energiprogrammet har Sjödalsgymnaiet två klasser per årskurs med 17 elever i varje klass. Skolan har väletablerad branschkontakt och Sjödalsgymnasiets utbildning på El- och energiprogrammet har gott rykte inom branschen. Publiceringsdatum2026-06-09Dina arbetsuppgifter
Vi söker dig som vill ansvara för att driva vårt el- och energiprogram framåt och ta ett stort ansvar för programutveckling. Du bör därför ha goda ledaregenskaper och erfarenhet av att ha utvecklat undervisning och arbetat som till exempel arbetslagsledare eller liknande tidigare. Om vi bedömer att du uppfyller Skolverkets kriterier för förstelärare finns möjligheter att det kan kombineras i denna tjänst. Uppdraget som förstelärare formuleras med skolledning utifrån skolans utvecklingsbehov och gäller i tre år.
Tjänsten är på 100% och innebär att du har din undervisning i el-ämnen på El- och energiprogrammet. Du är också mentor för en klass (16 elever). Skolan är organiserad i programlag som har ett nära samarbete kring eleverna. Programlaget arbetar för att hitta gemensamma strategier och skapa goda förutsättningar för elevernas lärande och utveckling. Mentorskapet är en viktig del av uppdraget och du förväntas agera snabbt när svårigheter uppdagas genom att ta kontakt med föräldrar och skolans elevhälsoteam. Vi intervjuar löpande för snar anställning. Sex månaders provanställning kan förekomma.Profil
Du är utbildad elektriker med dokumenterad utbildning. Du har 5 års erfarenhet av att vara byggnadselektriker eller larminstallatör. Erfarenhet av undervisning och lärarlegitimation är mycket meriterande. Du är en tydlig ledare som är trygg och stabil i din yrkesroll. Du har lätt för att etablera goda relationer med ungdomar, vilket vi ser som en förutsättning för att undervisningen ska vara framgångsrik. Du värnar också om att skapa goda relationer med kollegor, vårdnadshavare och med elbranschens företag (APL- företagen). Du är strukturerad, lösningsfokuserad och van att använda IKT. Det är viktigt att du har kunskaper om de krav och riktlinjer som elbranschens centrala yrkesnämnd (ECY) ställer för erhållande av elcertifikat och vägen till behörig elektriker samt har kunskap om de lagstiftningar som gäller för elinstallation och elsäkerhet. Du har också kunskaper/erfarenhet om El- auktorisation AB HL: högspänning lågspänning eller AB L: lågspänning.
Varför Huddinge?
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag: https://www.huddinge.se/arbete-och-karriar/arbeta-i-huddinge-kommun/#Formaner
Facklig kontaktperson
För facklig kontaktperson för tjänsten se Facklig kontaktinformation
Upplysningar
Vid frågor om tjänsten, vänligen kontakta Johanna Petersson Rektor: johanna.petersson@huddinge.se
För att vi ska kunna hantera alla ansökningar på bästa sätt ber vi dig att söka direkt via våra utannonserade tjänster. Vi tar inte emot spontana ansökningar via e-post.
För denna tjänst behöver du kunna uppvisa ett giltigt utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan påbörjas.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.
Välkommen in med din ansökan!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C330478". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Huddinge Kommun
(org.nr 212000-0068)
Gymnasievägen 5 (visa karta
)
141 38 HUDDINGE Arbetsplats
Huddinge kommun, Sjödalsgymnasiet sektor 1 Kontakt
Rektor
Johanna Petersson johanna.petersson@huddinge.se 0701984023 Jobbnummer
9953841