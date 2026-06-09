Enhetschef för vuxenenheten inom myndighet
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2026-06-09
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Enhetschef Vuxenenhet – var med och utveckla framtidens socialtjänst i Tranemo kommun!
För att skapa goda förutsättningar för ett närvarande och hållbart ledarskap satsar Tranemo kommun på sina chefer. Som en del av denna satsning utökar vi organisationen och söker nu en enhetschef för vuxenenheten.
Vill du ha inflytande och vara delaktig i utvecklingsarbetet på din arbetsplats? Då är du välkommen till Tranemo kommun. Här verkar vi för stark känsla av samhörighet och uppmuntran till inflytande och delaktighet. Vi erbjuder gott ledarskap och bra arbetsvillkor. Vi levererar tjänster med god service och hög kvalitet och söker efter engagerade medarbetare som vill vara med och bygga framtidens Tranemo.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-09Arbetsuppgifter
Som enhetschef för vuxenenheten ansvarar du för verksamhet, personal, arbetsmiljö och ekonomi inom ditt område. Du leder och utvecklar verksamheten utifrån gällande lagstiftning, kommunens mål och invånarnas behov och arbetar nära både medarbetare och överordnad chef.
Du har ansvar för att utveckla och forma en effektiv organisation som präglas av god samverkan, både internt och externt med olika aktörer.
Du blir en del av ledningsgruppen för myndighet och hälso- och sjukvård och får ett övergripande ansvar för att utveckla verksamheten. Ditt arbete gör skillnad varje dag och tillsammans med dina chefskollegor arbetar du för en hållbar verksamhet med hög kvalitet och goda resultat.
Vuxenenheten ansvarar för myndighetsutövning inom flera centrala områden:
• skadligt bruk och beroende
• våld i nära relation
• ekonomiskt bistånd Arbetsuppgifter
• Leda, planera och följa upp enhetens arbete
• Säkerställa rättssäker handläggning och hög kvalitet i beslutsprocesser
• Ansvara för personal, arbetsmiljö och kompetensutveckling
• Driva utvecklings- och förbättringsarbete
• Samverka med andra verksamheter, myndigheter och aktörer
• Bidra till verksamhetsplanering och måluppfyllelse
Varför Tranemo?
Hos oss får du:
• Ett utvecklande och meningsfullt uppdrag där du får möjlighet att påverka och bidra till en rättssäker och kvalitativ verksamhet för kommunens invånare.
• Ett nära och engagerat ledningsteam.
• Möjlighet att påverka och utveckla socialtjänstens arbete i en kommun som satsar på framtiden.Kvalifikationer
Vi söker dig som är en trygg och inspirerande ledare med förmåga att skapa delaktighet och driva förändring. Du är lyhörd, initiativtagande och har lätt för att samarbeta både internt och externt. Du har ett strukturerat arbetssätt, är lösningsorienterad och har förmåga att fatta beslut även i komplexa situationer.
• Akademisk examen relevant för uppdraget
• Erfarenhet av kommunal verksamhet
• Erfarenhet av ledarskap
• God kunskap om aktuell lagstiftning
• Stark kommunikativ förmåga
Arbetsgivaren lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Intervjuer kommer att ske 17 och 18 augusti 2026.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Arbetstid: Dagtid.
Vid intervju behöver du uppvisa pass, nationellt identitetskort eller personbevis där svenskt medborgarskap framgår. Personbevis laddar du enkelt ner via skatteverket.se
Om du inte är svensk medborgare behöver du visa upp dokument som styrker din rätt att arbeta i Sverige.
Enligt lag har vi som arbetsgivare möjlighet att, vid rekrytering till vissa tjänster, begära utdrag ur belastnings- och misstankeregister.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt GDPR.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C330471". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tranemo Kommun
(org.nr 212000-1462)
514 80 TRANEMO Arbetsplats
Tranemo Kommun Kontakt
Verksamhetschef
Olguta Lacatus olguta.lacatus@tranemo.se 0325-576242 Jobbnummer
9953843