Sjuksköterska, Ortopedmottagning, Rörelseorganens centrum Umeå
Region Västerbotten, Rörelseorganens centrum / Sjuksköterskejobb / Umeå Visa alla sjuksköterskejobb i Umeå
2026-06-09
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Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
Västerbotten.Rörelseorganens centrum Umeå ansvarar för Ortopedi i norra sjukvårdsregionen, som omfattar de fyra nordligaste länen. Rörelseorganens centrum är indelat i sektionerna Artroplastik och Tumör, Faktum (fot, axel, mjuka knän, barn), Trauma och Rygg som alla genomför tusentals patientbesök, behandlingar och operativa åtgärder årligen.
Rörelseorganens centrum, Umeå är en Universitetssjukvårdsenhet (USVE) där forskning och handledning av studenter är en naturlig del av den kliniska vardagen.
Inom Rörelseorganens centrum Umeå finns mottagning, vårdavdelning, dagkirurgisk enhet, administrativ enhet samt ortopedtekniskt centrum. Vården präglas hos oss av en helhetssyn där många olika yrkeskategorier är engagerade i patientens vårdprocess och samarbetar för bästa resultat med visionen att hålla Norrland på fötter och i rörelse.
Ortopedmottagningen är en mottagning med hög kompetens, god stämning och trevliga arbetskamrater.
Vi söker nu en sjuksköterska till mottagningen, välkommen till oss!
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-09Arbetsuppgifter
Som sjuksköterska hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som skapar trygghet för våra patienter.
Arbetet innebär sedvanliga mottagningsuppgifter med bland annat telefonrådgivning och kommunikation via 1177. Även patientadministrativa uppgifter samt planering och koordinering av mottagningsverksamheten är en del av tjänsten.
Efter din inskolning i de grundläggande arbetsuppgifterna på mottagningen kommer du att få möjlighet att specialisera dig mot någon eller några av våra sektioner. Det innebär en fördjupad kunskap inom angivet område samt ett fördjupat samarbete med läkare, administratörer och fysioterapeuter på samma sektion.
I rollen finns möjlighet att vara delaktig i utveckling av verksamheten och arbetsuppgifterna kan komma att förändras över tid utifrån verksamhetens behov.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. Erfarenhet av mottagningsarbete och/eller ortopedi är meriterande.
För att trivas i rollen ser vi att du uppskattar ett varierat arbete och har förmåga att arbeta både självständigt och tillsammans med andra professioner. Flexibilitet och förmåga att prioritera är viktigt, då arbetet kan innebära varierande tempo.
Tillsammans med dina kollegor bidrar du till ett gott arbetsklimat och ett professionellt bemötande som sätter patientens behov i centrum.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidanhttps://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/formaner
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Om du har skyddad identitet och vill ansöka så kontaktar du rekryterande chef och skickar sedan in dina ansökningshandlingar via post. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C330308". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västerbotten
(org.nr 232100-0222)
901 85 UMEÅ Arbetsplats
Region Västerbotten, Rörelseorganens centrum Kontakt
Facklig organisation
Vårdförbundets expedition 090-7850000 Jobbnummer
9953835