Koordinator till ett ESF-projekt
Tranemo Kommun , Omsorgssektion / Behandlingsassistentjobb / Tranemo Visa alla behandlingsassistentjobb i Tranemo
2026-06-09
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Vill du ha inflytande och vara delaktig i utvecklingsarbetet på din arbetsplats? Då är du välkommen till Tranemo kommun. Här verkar vi för stark känsla av samhörighet och uppmuntran till inflytande och delaktighet. Vi erbjuder gott ledarskap och bra arbetsvillkor. Vi levererar tjänster med god service och hög kvalitet och söker efter engagerade medarbetare som vill vara med och bygga framtidens Tranemo.
Vill du vara med och utveckla nya arbetssätt som stärker unga vuxnas möjligheter till arbete, studier och ett självständigt vuxenliv?
Den 1 september startar Team unga, ett nytt ESF-projekt i Tranemo kommun. Team unga är ett tvärprofessionellt team där de verksamheter i kommunen som möter och ger stöd till ungdomar och unga vuxna i kommunen deltar. Syftet med Team unga är att stärka samverkan och samordna insatser för att skapa goda möjligheter till ett självständigt vuxenliv och etablering i arbete eller studier. Projektet riktar sig till ungdomar och unga vuxna 18-29 år, som varken arbetar eller studerar. Vi ska nu stärka upp teamet och söker en koordinator som vill vara med och utveckla individnära insatser och bygga upp arbetssätt för att samordna stödet runt individen.
Är du den vi söker?
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-09Arbetsuppgifter
Som koordinator kommer du arbeta uppsökande, stärkande och motiverande. Du kommer ansvara för individuella stödinsatser till ungdomar/unga vuxna och erbjuda gruppaktiviteter till målgruppen tillsammans med övrig personal i våra verksamheter. Relationsskapande är en viktig del i ditt uppdrag. I din roll som koordinator kommer du fungera som en Case Manager och vara spindeln i nätet och följa ungdomen/den unga vuxna på sin resa mot självständighet. Du ansvarar för att koordinera teamet runt individen och följa upp att planerade insatser genomförs.
Tjänsten är organiserad inom vår sysselsättningsverksamhet STARTA. Du kommer samtidigt ingå i ett mindre projektteam, samt samverka med kommunens ordinarie verksamheter såsom myndighet, öppenvård, skola, arbetsmarknadsenhet och daglig verksamhet. Samverkan kommer även ske externt med exempelvis Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och vården.
Att arbeta i projekt innebär att lägga pusslet under tiden du arbetar. Det innebär att det inte kommer finnas en komplett uppdragsbeskrivning, tydliga arbetsuppgifter eller färdiga rutiner och samverkansstrukturer när du börjar arbeta. En del i projektet är att skapa detta med utgångspunkt från målgruppens behov.Kvalifikationer
Vi söker dig som är socialpedagog eller har annan utbildning eller kompetens som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har erfarenhet av att arbeta med ungdomar och unga vuxna, gärna med NPF-diagnoser, psykisk ohälsa eller annan problematik som kan påverka etablering i arbete eller studier.
Det är meriterande om du har erfarenhet av:
• samordning eller koordinering av insatser kring individer
• arbete i samverkan mellan olika verksamheter och myndigheter
• arbetsmarknads- eller sysselsättningsfrågor
• motiverande samtal (MI), ACT eller annan likvärdig metodik
• dokumentation, uppföljning och projektarbete
För att trivas i rollen behöver du vara strukturerad, flexibel och initiativrik. Du har god förmåga att skapa förtroendefulla relationer, arbeta självständigt och samtidigt samverka med många olika aktörer. Eftersom projektet befinner sig i en uppstartsfas är det viktigt att du tycker om att utveckla arbetssätt, hitta lösningar och bidra till att bygga upp verksamheten tillsammans med andra. Då arbetet ställer krav på dokumentation behöver du behärska svenska väl i tal och skrift.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
B-körkort är ett krav.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre.
Arbetstid: Dagtid.
Vi kommer att ha anställningsintervjuer löpande under ansökningstiden. Annonsen kan komma att tas bort under processen om rekryteringen blir klar.
Vid intervju behöver du uppvisa pass, nationellt identitetskort eller personbevis där svenskt medborgarskap framgår. Personbevis laddar du enkelt ner via skatteverket.se
Om du inte är svensk medborgare behöver du visa upp dokument som styrker din rätt att arbeta i Sverige.
Enligt lag har vi som arbetsgivare möjlighet att, vid rekrytering till vissa tjänster, begära utdrag ur belastnings- och misstankeregister.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt GDPR.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C330422". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tranemo Kommun
(org.nr 212000-1462)
514 80 TRANEMO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Tranemo Kommun , Omsorgssektion Kontakt
Facklig företrädare nås via växel 0325-576000 Jobbnummer
9953842