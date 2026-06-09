Lärare åk4-6 med behörighet i matematik, no, svenska och engelska
Knivsta Kommun / Grundskollärarjobb / Knivsta Visa alla grundskollärarjobb i Knivsta
2026-06-09
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I Knivsta går framtidsandan att ta på. Läget mellan Stockholm och Uppsala, bara ett stenkast från Arlanda, är attraktivt och Knivsta växer så det knakar. Varje dag bygger vi aktivt det hållbara samhället med närhet till både storstad och vilsam natur. Vill du arbeta i en innovativ framtidskommun där du utvecklas och kan göra skillnad? Och sympatiserar du med våra gemensamma värderingar delaktighet, engagemang och tydlighet?
Välkommen till oss!
Ängbyskolan är en F-6-skola med cirka 350 elever, belägen i natursköna Knivsta, precis intill Upplandsleden. Vår unika närhet till skog och natur ger fantastiska möjligheter till utomhuspedagogik och rörelse i vardagen, något vi ser som en viktig del av elevernas lärande och välmående.
På Ängbyskolan arbetar vi med kooperativt lärande, där samarbete, delaktighet och gemensamt ansvar genomsyrar undervisningen. Vi tror på att elever lär sig bäst tillsammans och strävar efter att skapa en inkluderande lärmiljö där alla får möjlighet att lära, utvecklas, stöttas och utmanas.
Vi är en skola med en varm och positiv atmosfär, där engagerade pedagoger och trygghet i skolan är grundläggande för elevernas framgång. Hos oss arbetar vi aktivt med värdegrundsarbete och vi strävar efter att varje elev ska känna sig sedd, hörd och motiverad att växa både akademiskt och socialt.
Vill du bli en del av Ängbyskolans team? Vi söker en lärare till mellanstadiet med behörighet att undervisa i matematik , no, svenska och engelska som vill bidra till en skola där lärande, gemenskap och utveckling står i centrum. Vill du vara med och bidra där trygghet, studiero och höga förväntningar går hand i hand? Nu söker vi en engagerad lärare som vill ta ansvar tillsammans med kollegor och skolledningen.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-09Arbetsuppgifter
lärare årskurs 4-6
Behörighet i matematik, no, svenskaoch engelska
Vi söker en engagerad och legitimerad lärare för undervisning i årskurs 4-6. Tjänsten omfattar planering, genomförande och uppföljning av undervisning samt mentorskap för en elevgrupp. Du arbetar aktivt för att skapa en trygg, inkluderande och stimulerande lärmiljö där elever ges möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar.Dina arbetsuppgifter
I tjänsten ingår att:
• Planera, genomföra och utvärdera undervisning i matematik, no och engelska enligt gällande läroplan.
• Anpassa undervisningen utifrån elevers olika behov och förutsättningar.
• Bedöma, dokumentera och följa upp elevers kunskapsutveckling.
• Genomföra formativ och summativ bedömning samt sätta omdömen i enlighet med styrdokumenten.
• Ansvara för utvecklingssamtal och skriftlig dokumentation kopplad till elevernas lärande.
• Vara mentor för en elevgrupp och stödja elevernas kunskapsmässiga, sociala och personliga utveckling.
• Ha regelbunden kontakt och samverkan med vårdnadshavare.
• Samarbeta med kollegor, elevhälsa och skolledning för att främja elevernas lärande och välmående.
• Delta aktivt i arbetslagets och skolans gemensamma utvecklingsarbete.
• Bidra till en trygg och studiero-främjande skolmiljö.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
• Är legitimerad lärare med behörighet att undervisa i årskurs 4-6.
• Har behörighet i no, matematik och engelska.
• Har god kunskap om läroplan, bedömning och dokumentation.
• Har förmåga att skapa goda relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor.
• Är strukturerad, ansvarstagande och lösningsorienterad.
• Har ett inkluderande förhållningssätt och ett tydligt ledarskap i klassrummet.
• Ser samarbete som en naturlig del av uppdraget.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Med anställningen följer en skyldighet att krigsplaceras, om man inte redan är krigsplacerad av annan aktör. Läs mer om krigsplacering på www.knivsta.se
Knivsta kommun vill ta tillvara de kvaliteter som jämn könsfördelning och etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.
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Sista dag att ansöka är 2026-06-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C330235". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Knivsta Kommun
(org.nr 212000-3013)
Knivsta kommun (visa karta
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741 75 KNIVSTA Arbetsplats
Knivsta kommun Kontakt
mina Ljungberg mina.ljungberg@knivsta.se Jobbnummer
9953837