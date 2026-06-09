Barnskötare Seatons Allés förskola
Lerums kommun, Aspenäs / Barnskötarjobb / Lerum Visa alla barnskötarjobb i Lerum
2026-06-09
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Lerums kommun är känd för sina natursköna platser med sjöar och skog. Kommunen har 3 200 medarbetare och 43 000 invånare men räknar med att växa rejält inom de närmsta åren. Lerum ligger endast 20 minuters resväg från Göteborg och står idag inför en utvecklingsintensiv period med många spännande projekt på gång, allt ifrån skola till bostäder. Kommunen arbetar för att säkra både god service, hög välfärd och ett blomstrande företagsklimat.
Dagens Samhälle har dessutom nyligen utsett Lerum till vinnare i kategorin storstadskommuner (2025) - en utmärkelse som bygger på en omfattande jämförelse av 290 svenska kommuner inom bland annat skola, vård och omsorg, ekonomi, kultur och fritid, attraktivitet, näringsliv och framtidsfaktorer som digitalisering och civil beredskap. Vi är numera en Superkommun!
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-09Arbetsuppgifter
Är du en utbildad barnskötare som brinner för att skapa en trygg och stimulerande miljö för våra yngsta medborgare? Vi söker dig som är självgående i den pedagogiska undervisningen och som trivs med att ta ett aktivt ansvar.
På Aspenäs förskolor tror vi på kraften i det goda mötet. Vi arbetar aktivt med att göra barnens röster hörda samt hur barnen ges möjlighet att tillägna sig ett ekologiskt och varsamt förhållningssätt. Nu letar vi efter en utbildad barnskötare som vill vara med och forma en vardag fylld av upptäckarglädje och trygghet.
Vem är du? Du älskar samspelet med barnen och är skicklig på att kommunicera med både stora och små. För dig är samarbetet med kollegorna en självklarhet vi hjälper varandra och lyfter varandras styrkor. Du känner dig hemma i undervisningssituationer och vet hur man fångar barnens nyfikenhet i stunden.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
• Är trygg i din roll och vågar leda barngruppen i olika undervisningsmoment
• Skapar trygghet och goda relationer med barn, vårdnadshavare och kollegor
• Har god kommunikationsförmåga
• Är en lagspelare som ser samarbete som nyckeln till en framgångsrik förskola
Krav är barnskötarutbildning.
Innan anställning krävs uppvisande av utdrag från Belastningsregistret.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Arbetstid: Dagtid.
Utvecklingen i Lerums kommun ska vara hållbar och vår styrning utgår från de globala målen i Agenda 2030.
Vi tror att våra olikheter berikar och utvecklar individen, verksamheten och samhället positivt. Som arbetsgivare arbetar Lerums kommun aktivt för jämställdhet och mångfald och mot all form av diskriminering och kränkande särbehandling.
Vi värnar om en god arbetsmiljö där du kan kombinera arbete och fritid. Som anställd hos oss får du tillgång till en rad förmåner, som friskvårdsbidrag och personalvårdsprogram. Läs mer om våra personalförmåner här: https://lerum.se/dina-formaner
I enlighet med lönetransparensdirektivet vill Lerum kommun härmed informera om att arbetsgivaren omfattas av Huvudöverenskommelsen HÖK https://skr.se/kollektivavtal/huvudoverenskommelsehok.8204.html
kollektivavtal Allmänna bestämmelser AB https://skr.se/kollektivavtal/allmannabestammelserab.655.html
samt tillämpar individuell och differentierad lönesättning. I enlighet med direktivet informeras du härmed om att ingångslönintervall för denna tjänst är 25 798-26800 kr. Varken arbetsgivare eller arbetssökande är bunden av denna information. Informationen tjänar endast som en upplysning för dig som arbetssökande.
Som anställd i Lerums kommun kan det förekomma krav på att använda personligt Bank-ID i tjänsten för legitimering i till exempel systeminloggning eller annan verifiering.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen ber vi dig skicka in din ansökan via den här länken, och inte via e-post eller pappersformat.
Varmt välkommen med din ansökan!
Inför den här rekryteringen har vi redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda. Vi undanber oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C330531". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Lerums Kommun
(org.nr 212000-1447)
Bagges Torg (visa karta
)
443 80 LERUM Arbetsplats
Lerums kommun, Aspenäs Kontakt
Förskollärare, Sverige Lärare
Anna-Carin Andersson anna-carin.andersson1@lerum.se 0302-522184 Jobbnummer
9953839