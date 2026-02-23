Undersköterska till Ängens särskilda boende
2026-02-23
Är du en trygg undersköterska som med glädje, empati och engagemang vill skapa en meningsfull vardag för våra hyresgäster? Vill du bli en del av ett team som brinner för god vård och omsorg och där ni tillsammans gör skillnad varje dag? Då är du varmt välkommen med din ansökan till oss!Publiceringsdatum2026-02-23Om tjänsten
Som undersköterska har du ett samordnat ansvar där du planerar, genomför och följer upp det dagliga arbetet. Hos oss välkomnas du av ett team med kloka och engagerade kollegor där ni tillsammans ansvarar för våra hyresgästers vård och omsorg. Du arbetar i nära samverkan med sjuksköterska, arbetsterapeut, enhetschef och anhöriga. Vi arbetar utifrån ett rehabiliterande förhållningssätt och en personcentrerad vård där hyresgästens behov, vilja och förmåga styr målen för rehabiliteringen med syftet att stimulera till en meningsfull vardag.
För oss är kvalitet och god omsorg viktigt och som medarbetare hos oss förväntas du bidra och delta i vårt utvecklingsarbete. Tillsammans ansvarar vi för att arbetet håller god kvalitet och att vi följer de riktlinjer och beslut som följer med uppdraget.
Exempel på arbetsuppgifter:
• utföra omvårdnadsuppgifter och utifrån delegation viss medicinhantering
• utföra serviceuppgifter som matlagning, städning, tvätt och inköp
• planera och utveckla arbetet självständigt och tillsammans med arbetsgruppen
• upprätta och följa målplaner, rutinbeskrivningar, handlingsplaner och genomförandeplaner tillsammans med hyresgästen
• samverka med anhöriga och andra i hyresgästens nätverk som sjuksköterskor, arbetsterapeuter och andra aktörer, t.ex. regionen
• dokumentera regelbundet i verksamhetens dokumentationssystem och ta del av befintlig dokumentation
Om arbetsplatsen
Ängen öppnade 2011 och ligger i Ladugårdsängen med närhet till grönområden, golfbana och city. I samma byggnad finns förutom särskilda boendet en vårdcentral, minnesmottagning, dagrehabilitering, gruppbostad, familjecentral, seniorbostäder samt en sjukgymnastik. Ängens särskilda boende består av 56 lägenheter fördelade på fyra avdelningar, två avdelningar med inriktning mot somatik och två avdelningar med inriktning kognitiv svikt.
Område vård och omsorg är en del av Socialförvaltningen. Verksamheten omfattar vård och omsorg, förebyggande verksamhet, myndighetsutövning inom området samt boendeplacering och bostadsanpassning. Inom område Vård och omsorg arbetar vi med att stödja och hjälpa människor som behöver vård, stöd eller omsorg i sin vardag.
Läs mer om hur det är att jobba inom Örebro kommun och vård och omsorg på orebro.se/jobb/socialtarbete!Kvalifikationer
Som undersköterska hos oss är du trygg och stabil som person. Du har förmåga att möta hyresgäster på ett professionellt sätt genom att vara lugn, uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande. Att vara ansvarstagande gentemot dina arbetsuppgifter ser du som en självklarhet. Du samarbetar bra med andra människor och relaterar dig till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Vidare har du en positiv människosyn med stor respekt för varje människas individuella behov. Dessutom har du lätt att anpassa dig efter ändrade omständigheter och ser möjligheter i förändringar. Du behärskar det svenska språket på så sätt att du kan kommunicera med hyresgästen och övrig personal, samt skriftligt dokumentera det som verksamheten kräver. Då arbetet innefattar digital dokumentation i verksamhetssystem krävs god datorvana.
• bevis om skyddad yrkestitel, alternativt omfattas av övergångsreglerna (tillsvidareanställd undersköterska den 1 juli 2023)
Meriterande:
• erfarenhet av arbete inom vård och omsorg
• erfarenhet av arbete med personer med kognitiv svikt
• erfarenhet av arbete med personer med BPSD
• erfarenhet av arbete i dokumentations- och verksamhetssystemet LifecareTjänstens omfattning och tillträde
Anställningsform: tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 100%
Tillträde: 1 juli eller enligt överenskommelse
Antal tjänster: 1
Arbetstid: dag, kväll och helg
Övrig information
Från och med den 1 juli 2023 är undersköterska en skyddad yrkestitel. Det innebär att du kommer att behöva ett bevis från Socialstyrelsen för att få anställning som undersköterska. I väntan på ditt bevis är det möjligt att få anställning som vårdbiträde. Hade du en tillsvidareanställning som undersköterska den 1 juli 2023 får du dock fortsätta använda titeln.
Intervjuer kan komma att ske digitalt. På orebro.se/jobb/digitalaintervjuer kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.
Innan du erbjuds en anställning inom vård- och omsorgsarbete behöver du visa upp registerutdrag ur belastningsregistret.Så ansöker du
Sista ansökningsdag är 9 mars. Urval och intervjuer kan komma att ske löpande.
Välkommen med din ansökan!
Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-03-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
