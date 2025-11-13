Undersköterska sökes
Solkattens hemtjänster AB / Undersköterskejobb / Lerum Visa alla undersköterskejobb i Lerum
2025-11-13
, Härryda
, Partille
, Göteborg
, Mölndal
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Solkattens hemtjänster AB i Lerum Publiceringsdatum2025-11-13Om företaget
Solkattens Hemtjänster har varit verksamma i Lerum sedan 2014 och är ISO-certifierade inom kvalitet och miljö. Vi arbetar i små arbetsgrupper för att skapa trygghet, kontinuitet och en nära relation till våra kunder.
Placeringsort: Lerum
Arbetstid: Heltid, dagtid samt vissa kvällar och helger enligt schemaArbetsuppgifter
Utföra beviljade insatser inom personlig omvårdnad, service, inköp och vardagssysslor som höjer kundens livskvalitet
Skapa trygghet och kontinuithet genom god och stabil kontakt
Dokumentera och rapportera enligt gällande rutiner
Arbeta i nära samarbete med kollegor i små team
Vi söker dig som...
Är utbildad undersköterska eller har motsvarande erfarenhet
Har vana av dokumentation och kundkontakt
Har god samarbetsförmåga och skapar lätt förtroende
Har personligt engagemang och genuin omtanke
Har B-körkort
Talar och skriver svenska obehindrat
Meriterande:
Erfarenhet från hemtjänst eller demensvård
Kunskap om ISO-standarder
Erfarenhet av arbete i små och kundnära team
Vi erbjuder
Fast heltidsanställning med trygghet och kontinuitet
Möjlighet till kompetensutveckling och stöd från ett engagerat team
Påverkansmöjlighet i utvecklingen av vår service
En arbetsplats där du varje dag bidrar till trygghet, glädje och livskvalitet för andra
Varför Solkattens Hemtjänster?
Mindre arbetsgrupper = stark teamkänsla
ISO-certifierad verksamhet med fokus på kvalitet och miljö
Positiv arbetsmiljö med engagerad ledning och kollegor
Jobbtyp
Heltid, tillsvidareErsättning
24 000 - 31 000 kr/månad
Övrig ersättning:
OB-tillägg
Övertidsersättning
Förmåner
Friskvårdsbidrag
Professionell utveckling
Tjänstepension
Schema
Dag
Kväll
Helgarbete förekommer
Arbetsort: På plats i Lerum Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-10
E-post: ekonomi@solkattenshemtjanster.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Jobbansökan - Undersköterska". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Solkattens hemtjänster AB
(org.nr 556985-4093), https://solkattenshemtjanster.se/
Brobacken 2 (visa karta
)
443 30 LERUM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Solkattens hemtjänster Jobbnummer
9604200