Undersköterska sökes

Publiceringsdatum
2025-11-13

Om företaget
Solkattens Hemtjänster har varit verksamma i Lerum sedan 2014 och är ISO-certifierade inom kvalitet och miljö. Vi arbetar i små arbetsgrupper för att skapa trygghet, kontinuitet och en nära relation till våra kunder.
Placeringsort: Lerum
Arbetstid: Heltid, dagtid samt vissa kvällar och helger enligt schema

Arbetsuppgifter
Utföra beviljade insatser inom personlig omvårdnad, service, inköp och vardagssysslor som höjer kundens livskvalitet
Skapa trygghet och kontinuithet genom god och stabil kontakt
Dokumentera och rapportera enligt gällande rutiner
Arbeta i nära samarbete med kollegor i små team

Vi söker dig som...
Är utbildad undersköterska eller har motsvarande erfarenhet
Har vana av dokumentation och kundkontakt
Har god samarbetsförmåga och skapar lätt förtroende
Har personligt engagemang och genuin omtanke
Har B-körkort
Talar och skriver svenska obehindrat

Meriterande:
Erfarenhet från hemtjänst eller demensvård
Kunskap om ISO-standarder
Erfarenhet av arbete i små och kundnära team

Vi erbjuder
Fast heltidsanställning med trygghet och kontinuitet
Möjlighet till kompetensutveckling och stöd från ett engagerat team
Påverkansmöjlighet i utvecklingen av vår service
En arbetsplats där du varje dag bidrar till trygghet, glädje och livskvalitet för andra

Varför Solkattens Hemtjänster?
Mindre arbetsgrupper = stark teamkänsla
ISO-certifierad verksamhet med fokus på kvalitet och miljö
Positiv arbetsmiljö med engagerad ledning och kollegor

Jobbtyp
Heltid, tillsvidare

Ersättning
24 000 - 31 000 kr/månad
Övrig ersättning:
OB-tillägg
Övertidsersättning

Förmåner
Friskvårdsbidrag
Professionell utveckling
Tjänstepension

Schema
Dag
Kväll
Helgarbete förekommer

Arbetsort: På plats i Lerum

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-10
E-post: ekonomi@solkattenshemtjanster.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Jobbansökan - Undersköterska".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Solkattens hemtjänster AB (org.nr 556985-4093), https://solkattenshemtjanster.se/
Brobacken 2 (visa karta)
443 30  LERUM

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Solkattens hemtjänster

Jobbnummer
9604200

