Undersköterska, Operationsavdelningen, Skellefteå
Region Västerbotten, An op iva Skellefteå
2025-12-22
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
Centrum för Opererande Verksamheter bedriver akut och planerad operationssjukvård, anestesi, postoperativ vård, intensivvård för barn och vuxna samt sterilteknisk verksamhet och vi samarbetar nära övriga kliniker inom regionen.Operationsverksamheten arbetar teamorienterat inom områdena allmänkirurgi, gynekologi, ortopedi, öron-näsa-halskirurgi och barnkirurgi.
Inom kliniken pågår ett arbetsmiljöarbete som resulterat i följande målbild: Genom våra beteenden skapar vi en arbetsplats som präglas av trygghet, lärande, respekt och ett professionellt förhållningssätt. För att underlätta balansen mellan arbete och fritid erbjuder vi dig att ingå i en arbetstidsmodell som innebär förkortad veckoarbetstid och bättre möjlighet till återhämtning.
Vi söker nu en undersköterska till operationsverksamheten i Skellefteå.Publiceringsdatum2025-12-22Arbetsuppgifter
Som undersköterska hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga.
Inom operation som undersköterska har du en nyckelfunktion vid operationer. Arbetet innebär ett nära samarbete med narkossjuksköterska, operationssjuksköterska och kirurg inne på operationssalen. Undersköterskan förbereder salen inför operation och har en viktig funktion för arbetet under operationen. Undersköterskan iordningställer salen efter operationen tillsammans med de övriga i operationslaget. I rollen ingår även handledning av studenter då Skellefteå sjukhus är ett utbildningssjukhus. Arbetet som undersköterska är ett varierande och lärorikt yrke där arbetstempot kan skifta från lugnt till mer akuta situationer.Kvalifikationer
Vi söker dig med godkänd undersköterskeutbildning. Eftersom undersköterska är en skyddad titel behöver du uppvisa intyg från Socialstyrelsen, alternativt ett tjänstgöringsintyg som gör att du omfattas av Socialstyrelsens övergångsbestämmelser och kan använda titeln fram till den 30 juni 2033.
Du som söker är utbildad undersköterska med betyg i akutsjukvård. Meriterande är erfarenhet av arbete inom operation eller inom annan akutsjukvård. Samt specialistutbildning inom operation, anestesi och intensivvård.
Som person ser vi att du har en god samarbetsförmåga, är flexibel i tanke och handling samt har förmåga att fatta snabba beslut. Du har ett driv att bidra till utvecklingen av verksamheten. Vi ser också att du aktivt medverkar till en god arbetsmiljö och bidrar till trygghet, lärande, respekt och ett professionellt förhållningssätt.
Inför anställning kommer vi begära att du uppvisar ett utdrag ur belastningsregistret som inte är äldre än ett år.
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidanhttps://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/formaner
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Sista dag att ansöka är 2026-01-11
Avdelningschef
Fredrik Jakobsson fredrik.jakobsson@regionvasterbotten.se 0910 771357 Jobbnummer
