Montör inredningssnickeri
B3 Personal AB / Montörsjobb / Järfälla Visa alla montörsjobb i Järfälla
2026-06-15
, Sollentuna
, Upplands-Bro
, Danderyd
, Sundbyberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos B3 Personal AB i Järfälla
, Sollentuna
, Upplands-Bro
, Sundbyberg
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
Om rollen
Vi söker en noggrann och praktisk montör inom inredningssnickeri för butiksmiljö. Uppdraget innebär montering, justering hos snickerifabrik och även i kommersiella lokaler. Arbetet är fysiskt, varierat och utförs hos olika kunder. Du är flexibel, trivs med praktiskt arbete och arbetar säkert enligt anvisningar.Publiceringsdatum2026-06-15Dina arbetsuppgifter
Montering och installation av butiksmöbler, hyllor, och specialinredning enligt ritning och monteringsunderlag
Justering, inpassning och fininställning för att säkerställa korrekt funktion och ytfinish
Montering av beslag, gångjärn, lås och andra mekaniska komponenter
Demontering och återställning vid ombyggnad eller flytt
Samordning med arbetsledare, snickare och andra yrkesgrupper på plats
Lastning, lossning och hantering av material samt enklare förberedande arbete i lager
Följa säkerhetsrutiner och använda personlig skyddsutrustningProfil
Erfarenhet av montering eller snickeriarbete, gärna inom butik eller inredning
God förmåga att läsa och följa ritningar och monteringsanvisningar
Praktisk, problemlösande och van vid att arbeta noggrant under tidspress
Teknisk förståelse för material, ytbehandling och infästningar
Goda kommunikativa egenskaper och förmåga att samarbeta i team
B-körkort är meriterande beroende på uppdrag — ange detta i din ansökan
Flytande svenska i tal.Dina personliga egenskaper
Noggrann och kvalitetsmedveten
Ansvarstagande och punktlig
Flexibel och anpassningsbar vid varierande arbetsplatser och tider
Serviceinriktad med fokus på kundens behov och butikens helhetsintryck
Vi erbjuder
Tillsvidareanställning eller konsultuppdrag beroende på överenskommelse
Möjlighet att arbeta i varierande projekt och utvecklas inom montage/ inredningssnickeri
Konkurrenskraftiga villkor och friskvårdsbidragÖvrig information
Uppdragen kan innebära arbete i butik utanför ordinarie öppettider och resor till olika arbetsplatser. Ange i din ansökan eventuell körkortsinnehav, tillgänglighet och tidigare erfarenhet av montage butiksinredningeller snickeriarbete.Så ansöker du
Skicka CV och en kort beskrivning av din tillgänglighet samt relevant erfarenhet till B3 Personal. Urval sker löpande — skicka din ansökan så snart som möjligt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7912619-2054314". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare B3 Personal AB
(org.nr 556983-1752), https://b3personal-demo.teamtailor.com
Veddesta (visa karta
)
175 62 JÄRFÄLLA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
B3 Personal Jobbnummer
9964822