Montör inredningssnickeri

B3 Personal AB / Montörsjobb / Järfälla
2026-06-15


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Om rollen
Vi söker en noggrann och praktisk montör inom inredningssnickeri för butiksmiljö. Uppdraget innebär montering, justering hos snickerifabrik och även i kommersiella lokaler. Arbetet är fysiskt, varierat och utförs hos olika kunder. Du är flexibel, trivs med praktiskt arbete och arbetar säkert enligt anvisningar.

Publiceringsdatum
2026-06-15

Dina arbetsuppgifter
Montering och installation av butiksmöbler, hyllor, och specialinredning enligt ritning och monteringsunderlag

Justering, inpassning och fininställning för att säkerställa korrekt funktion och ytfinish

Montering av beslag, gångjärn, lås och andra mekaniska komponenter

Demontering och återställning vid ombyggnad eller flytt

Samordning med arbetsledare, snickare och andra yrkesgrupper på plats

Lastning, lossning och hantering av material samt enklare förberedande arbete i lager

Följa säkerhetsrutiner och använda personlig skyddsutrustning

Profil
Erfarenhet av montering eller snickeriarbete, gärna inom butik eller inredning

God förmåga att läsa och följa ritningar och monteringsanvisningar

Praktisk, problemlösande och van vid att arbeta noggrant under tidspress

Teknisk förståelse för material, ytbehandling och infästningar

Goda kommunikativa egenskaper och förmåga att samarbeta i team

B-körkort är meriterande beroende på uppdrag — ange detta i din ansökan

Flytande svenska i tal.

Dina personliga egenskaper
Noggrann och kvalitetsmedveten

Ansvarstagande och punktlig

Flexibel och anpassningsbar vid varierande arbetsplatser och tider

Serviceinriktad med fokus på kundens behov och butikens helhetsintryck

Vi erbjuder
Tillsvidareanställning eller konsultuppdrag beroende på överenskommelse

Möjlighet att arbeta i varierande projekt och utvecklas inom montage/ inredningssnickeri

Konkurrenskraftiga villkor och friskvårdsbidrag

Övrig information
Uppdragen kan innebära arbete i butik utanför ordinarie öppettider och resor till olika arbetsplatser. Ange i din ansökan eventuell körkortsinnehav, tillgänglighet och tidigare erfarenhet av montage butiksinredningeller snickeriarbete.

Så ansöker du
Skicka CV och en kort beskrivning av din tillgänglighet samt relevant erfarenhet till B3 Personal. Urval sker löpande — skicka din ansökan så snart som möjligt.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-12
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7912619-2054314".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
B3 Personal AB (org.nr 556983-1752), https://b3personal-demo.teamtailor.com
Veddesta (visa karta)
175 62  JÄRFÄLLA

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
B3 Personal

Jobbnummer
9964822

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