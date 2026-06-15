Serviceminded administratör sökes omgående till NPA
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Administratörsjobb / Sundbyberg Visa alla administratörsjobb i Sundbyberg
2026-06-15
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, Solna
, Danderyd
, Stockholm
, Lidingö
eller i hela Sverige
Är du noggrann, strukturerad och trivs i en roll med många kontaktytor? Har du dessutom god systemvana och ett intresse för hållbarhet? Då kan detta vara rätt möjlighet för dig!
Näringslivets Producentansvar (NPA) är en producentansvarsorganisation som hjälper producenter av förpackningar att ta sitt lagstadgade producentansvar. NPA arbetar för att öka återvinningen i hela kedjan – där du får vara med och bidra på resan mot ett mer cirkulärt samhälle. Som Administratör kommer du att stödja teamet Anläggning & Återvinning. Dina arbetsuppgifter kommer att inkludera avtalsadministration och samordning mellan olika avdelningar. Huvudsakligen kommer uppgifterna innebära:
Ta emot och registrera transporttillståndsansökningar.
Avtalshantering.
Ha löpande kontakt med entreprenörer via telefon, mejl, Teams.
Webbadministration gällande bl a inloggningsuppgifter.
Tjänsten är på heltid med start den 27e juli och förväntas pågå i 2 månader men chans till förlängning därefter. Du blir anställd av StudentConsulting och arbetar som konsult ute hos NPA med kontor i Sundbyberg.
DETTA SÖKER VI
Tidigare erfarenhet av administrativt arbete
Har mycket god systemvana, gärna erfarenhet av Excel
Flytande svenska i tal och skrift
Du besitter en social kompetens, är ansvarstagande och trivs med att arbeta strukturerat och kan fatta egna beslut inom givna ramar
Är flexibel, rädds inte för att prata i telefon och kan hoppa in snabbt för att stötta teamet i andra uppgifter
Meriterande:
Tidigare branscherfarenhet
Skicka in din ansökan redan idag – urval och intervjuer sker löpande! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare StudentConsulting Sweden AB (publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Löfströms Allé 5, Trapphus C, Plan 1 (visa karta
)
172 66 SUNDBYBERG Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Cecilia Ekberg info@studentconsulting.com Jobbnummer
9964814