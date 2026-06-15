Administratör till Vattenfall vid Ringhals
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Administratörsjobb / Varberg Visa alla administratörsjobb i Varberg
2026-06-15
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eller i hela Sverige
Trivs du med administration, koordinering och att vara ett viktigt stöd i verksamheten? Då kan du vara den vi söker!
Just nu söker vi på StudentConsulting en Administratör till Vattenfall med placering Ringhals! Som administratör har du en central roll i verksamheten och ansvarar för att skapa struktur och stöd i det dagliga arbetet. Du hanterar mötesadministration, från kallelser och protokollföring till uppföljning av åtgärdslistor. Rollen innefattar även dokumenthantering där du arbetar med dokumentation, layoutkontroller, granskningar och delgivning. Därutöver ger du administrativt stöd till arbetsledning och ledningsgrupper och bidrar till att processer och informationsflöden fungerar effektivt.
Tjänsten är ett konsultuppdrag vilket innebär att du får en anställning hos StudentConsulting och jobbar som konsult hos Vattenfall med placering vid Ringhals. Tjänsten är på heltid och planerar att starta omgående eller enligt överenskommelse.
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som:
Har tidigare erfarenhet av administrativa arbetsuppgifter
Har goda kunskaper i administrativa stödsystem och är van att arbeta i Microsoft Office
Har erfarenhet av SAP, Avärs och Darwin eller liknande system för affärs- och dokumenthantering
Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska i tal och skrift
För att trivas i rollen ser vi att du är en strukturerad och noggrann person med god förmåga att planera, organisera och prioritera ditt arbete. Du är serviceinriktad, kommunikativ och trivs med att samarbeta med olika funktioner inom verksamheten. Vidare är du ansvarstagande, flexibel och har ett proaktivt arbetssätt där du tar initiativ och bidrar till att skapa ordning och effektiva administrativa processer.
Låter det som du?
Skicka in din ansökan redan idag – urval och intervjuer sker löpande. Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare StudentConsulting Sweden AB (publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Ringhals Kärnkraftverk (visa karta
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432 85 VÄRÖBACKA Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Sara Johansson goteborg.professional@studentconsulting.com Jobbnummer
9964813