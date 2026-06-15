Sjuksköterska för rotationstjänst till endoskopimottagningen
Region Gävleborg, VO Kirurgi / Sjuksköterskejobb / Hudiksvall Visa alla sjuksköterskejobb i Hudiksvall
2026-06-15
, Nordanstig
, Söderhamn
, Ljusdal
, Bollnäs
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Gävleborg, VO Kirurgi i Hudiksvall
, Gävle
eller i hela Sverige
På endoskopimottagningen i Hudiksvall arbetar sjuksköterskor, undersköterskor, läkare och medicinska sekreterare tillsammans. Vi utgör ett bra team som samarbetar över gränserna, och vi har roligt på jobbet.
På endoskopimottagningen utförs mag-, tarm- och gallvägsundersökningar med modern teknologisk utrustning. Som sjuksköterska deltar du i planerade undersökningar och behandlingar, akuta undersökningar, undersökningar av barn och vuxna i narkos samt telefonrådgivning.
Till mottagningen i Hudiksvall söker vi nu en sjuksköterska med 20 procent rotation till vårdavdelning.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-15Arbetsuppgifter
Som sjuksköterska på endoskopimottagningen bidrar du till att ge en vård av hög kvalité med fokus på patientens säkerhet. Vi arbetar gemensamt för en bibehållen god arbetsmiljö och ett hållbart arbetsliv.
Som sjuksköterska hos oss kommer du bland annat att arbeta med
• att assistera vid endoskopiska undersökningar och behandlingar
• remisshantering och tidsbokning till planerade undersökningar
• telefonrådgivning.
Hos oss får du
• vara del av en engagerad och positiv arbetsgrupp där du kommer ha ett nära samarbete med trygga och erfarna kollegor
• ett självständigt och varierande arbete med goda möjligheter att vara med och påverka både verksamheten och ditt eget arbete
• möjlighet till flexibelt arbete i den mån verksamheten tillåter det
• en viktig och central roll, där du har möjlighet till vidareutveckling inom kirurgi.
Läs mer om våra förmåner: https://www.regiongavleborg.se/jobb-och-utbildning/jobba-i-region-gavleborg/dina-formaner/Kvalifikationer
Vi söker dig som är positiv och nyfiken i ditt sätt, har ett genuint intresse för endoskopisk verksamhet samt har förmågan att se möjligheter i det du gör. Arbetet kräver att du kan arbeta såväl självständigt som teambaserat samt att du är uppmärksam och tillmötesgående och visar vilja och förmåga att hjälpa andra. Du tar initiativ, arbetar målfokuserat samt har förmågan att fatta egna beslut och kan självständigt driva ditt arbete framåt. Du ser även till verksamhetens helhet och har förmågan att anpassa dig i olika typer av föränderliga situationer samt är öppen för och intresserad av förändring och utveckling.
Som sjuksköterska hos oss ska du
• vara legitimerad sjuksköterska.
För den här tjänsten är det meriterande om du har erfarenhet av kirurgisk vård, mottagningsarbete samt är bekant med vårdsystemen Cosmic, Min vård Gävleborg, Melior och Elvis.
Välkommen med din ansökan!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: enligt överenskommelse.
Region Gävleborg tillämpar individuell och differentierad lönesättning. Vid lönesättning beaktas bland annat uppdrag, ansvar, kompetens, erfarenhet och resultat.
Med 7 500 medarbetare är vi länets största arbetsgivare. Det ger oss styrka att driva utvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Vårt uppdrag är spännande och komplext. Oavsett vilken roll du har hos oss hjälper du invånarna i länet och gör nytta i samhället. Vi ligger i framkant i samhällsutvecklingen och satsar på att du som medarbetare ska få växa och utvecklas. Hos oss får du använda hela din kraft för att tillsammans med dina kollegor skapa framtidens Gävleborg.
Hälso- och sjukvårdsnämndförvaltningens cirka 6500 medarbetare arbetar tillsammans för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet. Genom att tillhandahålla god och nära vård i hela länet lägger vi grunden för ett starkt och friskt Gävleborg.
Information till rekryteringskonsulter och annonssäljare:
Vi har redan beslutat var vi vill synas med våra platsannonser samt vilket stöd vi vill ha i rekryteringen. Vi kommer inte att köpa annonsplats eller tjänster för pågående rekrytering och ber er därför att inte kontakta oss med sådana erbjudanden. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RS 2026/1725". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Gävleborg
(org.nr 232100-0198)
Rektorsgatan 1 (visa karta
)
801 88 GÄVLE Arbetsplats
Region Gävleborg, VO Kirurgi Kontakt
Sara Dahlin, vårdenhetschef sara.dahlin@regiongavleborg.se 070-209 30 05 Jobbnummer
9964817